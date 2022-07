Fallas en los homebanking: usuarios reportan problemas para entrar a páginas y aplicaciones de los bancos

En tanto, este lunes a la mañana se reportaron errores, complicaciones y mal funcionamiento en las aplicaciones web y móviles. Estos fueron algunos de los mensajes publicados en Twitter. "Bueno, no me dejan entrar al home banking", "Hace unos años había colas en bancos y casas de cambio. Ahora la cola es en los home banking", "Colapsados los home banking de varios bancos", "No funcionan los home banking. Pinta lindo, eh…", "Hace 30 minutos que estoy tratando de entrar a mi home banking, el nivel de odio que manejo en este momento es indescriptible", fueron algunas de las quejas de los usaurios.