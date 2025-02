Hayden Davis, el principal impulsor de $LIBRA, dijo que tiene US$100 millones y "espera instrucciones" del Gobierno

Además, le reclamó al Gobierno un plan para devolver el dinero, le dio “una ventana de 48 horas” al Ejecutivo para que le comuniquen sobre qué hacer con los fondos.

Davis dijo: “Soy un gran simpatizante de Milei, y creo que es absolutamente limpio y para nada corrupto. Y creo que mucha gente en la Argentina quiere derribarlo para volver a ser más corruptos”.

El CEO de Kelsier Ventures dijo que cree que Milei “es brillante” y que “sabe algunas cosas sobre blockchain”, aunque aclaró: “No creo que se dé cuenta de lo que hizo".

Qué dijo Hayden Davis por el escándalo por $LIBRA

En primer lugar, en medio de la polémica, Davis negó rotundamente que se trate de una estafa “rug pull”, argumentando que aún existe liquidez en el mercado de $Libra.

VIDEO CRIPTO .jpg

En cambio, describió el proyecto como una “prueba piloto” para el plan de Milei de tokenizar las operaciones públicas en la blockchain.

“Esto era una prueba, no iba a ser su memecoin”, aseveró. No obstante, y contradiciendo esta afirmación, también se refirió a $LIBRA en otro tramo de la entrevista como una memecoin, describiéndola más como una broma que como una herramienta financiera seria.

Sobre la polémica con el criptoactivo, Davis alegó: “Soy absolutamente la víctima de esta situación. No voy a sacar provecho financiero”. De esta manera, confirmó sus intenciones de reembolsar el dinero, pero aclaró que no hará ninguna maniobra antes de que el equipo económico de Milei se contacte con él. “Por eso di una ventana de 48 horas”, mencionó.

El desarrollador es quien tiene acceso a una cifra cercana a los 100 millones de dólares, por lo que aseguró: “Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto. [...] Hasta que alguien presente un gran plan, además de alguna basura que llevará seis meses. Si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero”.

En relación con las motivaciones que lo llevaron a participar del proyecto, precisó: “Estaba haciendo esto en nombre de Milei. Soy su asesor. Quería hacer esto para avanzar en otras conversaciones. Avanzar en otras tecnologías blockchain, avanzar en otras iniciativas. No me importaba el dinero que esto pudiera generar para otros”. En este contexto, el entrevistador deslizó que el Gobierno nacional habría intentado tomar distancia de él, por lo que Davis respondió: “Recuerda que hay evidencia de que estuve con él múltiples veces, ¿verdad?”.

milei denuncia penal.jpg La reunión entre Davis y Milei tuvo lugar el pasado 30 de enero.

La reunión entre Davis y Milei tuvo lugar el pasado 30 de enero. Fue el propio mandatario quien compartió los detalles del encuentro en sus redes sociales, junto con a una foto de ambos. “Me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino”, escribió en esa oportunidad el jefe de Estado.

Con respecto a su vínculo entre ambos, Davis aseguró: “Soy un gran simpatizante de Milei y creo que es absolutamente limpio y para nada corrupto. Y creo, que mucha gente en Argentina quiere derribarlo para volver a ser más corruptos”. De igual forma, más adelante en la comunicación, cuestionó al Presidente al decir que “no sabe ni un carajo sobre cripto”.

“Pienso que es brillante. Y creo que sabe algunas cosas sobre blockchain. Pero no creo que se dé cuenta de lo que ha hecho. Así que solo quiero dejar eso en claro y lo respaldo completamente. Creo que es la gracia salvadora para uno de los países más corruptos del mundo”, aclaró luego.

En este marco, el desarrollador dijo temer por su integridad y la de su familia por las múltiples amenazas que puede recibir. Por esto mismo, reiteró que “agradecía al menos que se arroje algo de luz sobre el hecho”. “No soy un estafador ni creo que $LIBRA sea un proyecto muerto”, cerró.