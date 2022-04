Inflación sin freno: ¿cuáles son los alimentos que más aumentaron en marzo?

En este contexto, productos como la harina, los panes y galletitas tuvieron aumentos de entre 10% y un 24%. La docena de huevos de gallina también protagonizó una intensa suba del 21,6% y le siguió el café molido, con un 19%.

Panificados.webp Los panificados fueron el sector que más subas experimentó por la guerra entre Rusia y Ucrania

En el caso del grano de café, el abastecimiento depende en un 100% de las importaciones, por lo que su valor se mueve a la par del dólar. Además, debido a que el grifo importador no está abierto en su totalidad, hoy la provisión de los granos no llega al ritmo ideal, por lo que el abastecimiento no es el ideal y ese faltante termina también empujando el valor de la materia prima.

De los lácteos, el producto que más se incrementó es la leche entera en sachet, un 13,9%, seguido de la manteca, que aumentó un 10,2%. Por el contrario, bajaron los precios de las frutas y verduras. Por ejemplo el valor de la lechuga descendió un 27,6% y el tomate redondo un 10,9%. Sólo el limón se apreció un 7,8%.

Uno por uno, ¿cuánto aumentaron los alimentos en marzo?

Pan francés tipo flauta (kg) 17,7%

Pan de mesa (390g) 24,8%

Galletitas dulces envasadas sin relleno (150 g) 4,9%

Galletitas de agua envasadas (250 g) 5,2%

Harina de trigo común 000 (Kg) 13,2%

Arroz blanco simple (Kg) 3,2%

Fideos secos tipo guisero (500 g) 10,7%

Asado (Kg) 5,8%

Carne picada común (Kg) 4,0%

Paleta (Kg) 7,9%

Cuadril (Kg) 7,9%

Nalga (Kg) 7,8%

Hamburguesas congeladas (Env. 4 u) 5,7%

Pollo entero (Kg) 15,1%

Filet de merluza fresco (Kg) 4,0%

Salchicha tipo Viena (Env. 6 u) 4,1%

Jamón cocido (Kg) 5,2%

Salchichón (Kg) 2,3%

Salame (kg) 4,6%

Aceite de girasol (Bot. 1,5 litros) -1,0%

Leche fresca entera en sachet (Litro) 13,9%

Leche en polvo entera (800 g) 3,2%

Queso cremoso (kg) 13,1%

Queso pategrás (kg) 6,8%

Queso sardo (kg) 7,7%

Manteca (200 g) 10,2%

Yogur firme 3,3%

Dulce de leche (400 g) 2,0%

Huevos de gallina (Docena) 21,6%

Manzana deliciosa (kg) -0,8%

Limón (kg) 7,8%

Naranja (kg) 8,4%

Banana (kg) -5,5%

Batata (kg) -3,7%

Papa (kg) -5,8%

Cebolla (kg) -0,2%

Lechuga (kg) -27,6%

Tomate redondo (kg) -10,9%

Zapallo anco (kg) -7,6%

Tomate entero en conserva Lata (230 g) 3,6%

Arvejas secas remojadas Lata (220 g) 2,1%

Azúcar (kg) 10,5%

Sal fina (500 g) 1,1%

Polvo para flan (8 porciones) 1,5%

Gaseosa base cola (1,5 litros) 3,1%

Agua sin gas (1,5 litros) 9,1%

Cerveza en botella (Litro) 4,6%

Vino común (Litro) 6,9%

Café molido (500 g) 19,0%

Yerba mate (500 g) 4,2%.

Inflación de los alimentos y pobreza

El impacto más crudo de la inflación repercutirá de lleno en los sectores de menores ingresos, que deberán destinar cada vez más dinero a cubrir las subas de los insumos básicos para subsistir.

De hecho, según el último dato disponible de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo, 2017-2018), el rubro de “Alimentos y Bebidas” es el principal gasto que afrontan las familias, con una participación del 22,7% del total del gasto de los hogares a nivel nacional. Analizados por nivel educativo, los hogares de muy bajo clima educativo destinan el 36% de su gasto, los de medio 22,7%, y los de muy alto, 14,8%.