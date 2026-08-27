¡Escándalo total! Campanita lanzó un fuerte comunicado tras la pelea con Pincoya y podría ir contra Gran Hermano

En la misma línea, remarcó que para ella lo sucedido excede cualquier situación propia de un reality de televisión y cuestionó que este tipo de comportamientos puedan ser considerados parte de la dinámica del juego.

"Reafirmo que estas conductas no son parte de ningún juego; constituyen violencia explícita. Mi postura es de tolerancia cero con cualquier forma de hostilidad, intimidación o trato degradante. Ningún formato de entretenimiento justifica ataques contra la dignidad y la integridad de una persona", sostuvo.

Además, Campanita Pereira explicó que su intención al hacer público el reclamo no es profundizar las diferencias existentes dentro de la casa, sino defender a quien considera víctima de los hechos denunciados.

"Al señalar estos hechos, mi objetivo es defender a la víctima, no crear conflictos infundados. Exijo el fin inmediato de las agresiones y la garantía del respeto irrestricto a todos los involucrados", expresó.

Luego, la exparticipante hizo referencia a distintas normas vinculadas con los derechos humanos y sostuvo que las situaciones denunciadas no deberían quedar justificadas por tratarse de un programa de entretenimiento.

"Resalto que estas actitudes violan graves normas nacionales e internacionales de derechos humanos", afirmó, antes de mencionar la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

"El Marco Constitucional e Internacional, incluyendo la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, protege el derecho fundamental de la mujer a vivir libre de violencia y discriminación. Es crucial comprender que el ambiente mediático no exime a nadie de estas responsabilidades legales y éticas", agregó.

Finalmente, Steffy Pereira elevó el tono de su advertencia y pidió que se detengan tanto las agresiones como las situaciones de revictimización.

"Ante la gravedad de la situación, solicito el cese de toda y cualquier agresión y revictimización, así como el resguardo de la integridad física y moral de todos. Alerto que tales actos pueden llevar a consecuencias serias, como denuncias, reclamos civiles, medidas de protección y procesos penales", señaló en su cuenta de Instagram.

Cuáles fueron las repercusiones del descargo de Campanita tras las agresiones vividas en Gran Hermano

Como era de suponer, el fuerte comunicado generó preocupación alrededor de la producción de Gran Hermano, mientras que, en otro posteo, allegados y seguidores de Campanita también manifestaron su enojo por lo ocurrido y respaldaron públicamente a la joven.

"Fuerzas a Steffy porque eso es violencia, la manera en la que Danelik la empuja es horrible de ver. Viene recibiendo estos tratos de hace días, le tiraron sus flores a la basura, colgaban y le quitaban su tapiti, también le sacaron su maquillaje, la querían humillar hoy. Horrible todo. @granhermanoar", expresaron.