Javier Milei tras conocer la inflación de marzo: "Tarde o temprano las cosas van a funcionar bien"

El presidente apuntó a un "ataque destituyente, un ataque al corazón del modelo" y remarcó que en ese contexto "el Congreso pasó más de 40 leyes, intentando romper el equilibrio fiscal". "No lo lograron", celebró y manifestó que luego "recibimos un fuerte respaldo en las urnas".

"Si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano las cosas van a funcionar bien", anticipó y volvió a insistir en que la inflación es "un fenómeno monetario". En ese sentido, explicó que el año pasado hubo una "monstruosa caída de la demanda de dinero".

También observó que en ese contexto hubo una subida del riesgo país y afirmó que "no fue gratis el ataque de la política" durante el contexto electoral del año pasado.

La explicación de la suba de marzo

"Marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa en términos de inflación y en el dato puntual de este mes, impactó educación, todo lo que tiene que ver con la guerra y cómo afectó a lo vinculado al transporte. Y obviamente, por una cuestión estacional, el impacto de la carne. Eso es lo que explica este salto en la tasa de inflación", precisó sobre el tercer mes del año.

El presidente agregó: "Nosotros estamos purgando lo que fue la caída de la demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado, más estos efectos estacionales". En esa línea, advirtió que "la política monetaria" que promueve su gobierno "no cambió".

"Si tomamos la (inflación) núcleo, y le sacamos el efecto de la carne, está igual que el mes pasado en 2,5%", manifestó y celebró que la canasta básica de marzo que se encontró por debajo del nivel de inflación.

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"Está claro el efecto de educación, la guerra, de la carne. Por lo tanto, superado esos efectos la tasa de inflación va a caer", anticipó el mandatario y se refirió a la inflación mayorista que, destacó, se encuentra entre 0,8% y 1%. "Tenemos que terminar de reacomodar los precios relativos y va a converger hacia ahí", anticipó.

En ese sentido, sostuvo: "Lo único que hay que hacer es tener paciencia, no hay que desesperarse. Cuando uno se desespera toma malas decisiones. No vamos a ir en contra ni de la teoría económica ni de la evidencia empírica. Y tampoco vamos a vulnerar y violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica".

En contraste, el jefe de Estado remarcó que la actividad económica empezó a "rebotar a revivir" y mencionó que la demanda de dinero también se compuso.

"La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política", auguró.

La crítica a los economistas y empresarios del círculo rojo

Milei se refirió a las versiones de economistas y empresarios del círculo rojo, a quienes les atribuyó sostener que para que el país crezca es necesario tener cierto nivel de inflación, lo que el presidente consideró una "basura". "No vamos a ceder a esa idea de que tenemos que resignarnos a tener inflación. Es falso", retrucó.

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"La motosierra no se detiene. En la última reunión de Gabinete di la orden expresa que la motosierra no para. Vamos a seguir recortando el gasto público para poder seguir bajando los impuestos. Porque los impuestos son un robo", enfatizó.

Milei y el mensaje a los votantes

Respecto al electorado, manifestó: "Nosotros no vinimos para eternizarnos en el poder, nosotros venimos a escribir la mejor página de la historia argentina. Tenemos la convicción que nos votaron para hacer lo que está bien. No vamos a salir del manual de hacer las cosas bien. Después la gente podrá elegir otro camino, será responsabilidad de los argentinos".

"La moral como política de estado dice que no nos vamos a apartar de la moral judeocristiana y vamos a atarnos al palo del barco porque no vamos a escuchar los cantos de las sirenas. Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina, nos acompañen o no nos acompañen. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada. Todos podemos volver a trabajar en el sector privado. Pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente", planteó.

Un nuevo respaldo a Adorni

El mandatario se encuentra acompañado por su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra en el centro de la escena por la falta de precisiones sobre su patrimonio y sus viajes. También estuvieron los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; del Interior, Diego Santilli; y de Salud, Mario Lugones.

Milei y Adorni

La participación de Milei se da en una jornada con fuerte carga simbólica y económica. Se cumple un año desde la decisión oficial de levantar el cepo al dólar, una de las medidas más relevantes de su gestión, que el propio Presidente destacó en las últimas horas.