Luis Caputo, frente a empresarios en Amcham: "Milei es uno de los 3 líderes mundiales más importantes".

El titular del Palacio de Hacienda habló en el evento después de la presentación que dio el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Mientras, el presidente, Javier Milei, cerrará el encuentro a las 18.
Y ahondó: "No coincido para nada en ese 'trade-off' que hablan muchos entre inflación y crecimiento. Creo que definitivamente vamos a un ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento".
Caputo anticipó que la inflación se desacelerará en abril
A pesar de ese dato, el funcionario proyectó un cambio de tendencia para los próximos meses y afirmó que en abril comenzará “un proceso de desinflación y crecimiento”.
Caputo realizó estas declaraciones durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde también destacó el respaldo político del presidente Javier Milei para avanzar con el programa económico y elogió su "decisión política de hacer las cosas bien".
En paralelo, cuestionó las visiones más críticas sobre la situación del país y defendió la estabilidad cambiaria como un indicador positivo. “¿Vos viste alguna vez a la Argentina siendo un desastre y el dólar bajar, con el Banco Central teniendo que comprar dólares para que no se caiga más? Cuando a Argentina le va mal pasa lo contrario”, planteó.
“¿Vimos alguna vez un shock externo y que nuestra moneda y nuestra bolsa sean los mejores performers del mundo? Ahora, con la combinación de un shock externo y una Argentina alicaída, el riesgo país cae, la bolsa es la que más sube y el Banco Central tiene que defender el dólar. Es una rareza”, concluyó.
Agenda completa de Amcham
- 08:15 - Acreditación y café de bienvenida
- 09:00 - Discurso inaugural, Mariana Schoua (Presidente, AmCham Argentina)
- 09:10 - Discurso a cargo de Jorge Macri, Jefe de Gobierno porteño
- 09:20 - Conversaciones AmCham: panorama económico de Argentina. Luis Caputo (Ministro de Economía de la Nación) Modera: Horacio Riggi
- 09:30 - Argentina–Estados Unidos: una relación estratégica para el desarrollo. Peter Lamelas (Embajador de EE. UU. en Argentina)
- 09:40 - AmCham Talk: el desarrollo federal. Carlos Gervasoni (Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella)
- Conexión - María Eugenia Tibessio (Dupont) y Federico Amos (Acindar)
- Alejandro Díaz, CEO de AmCham
- 09:55 - Infraestructura para impulsar la productividad. Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina), Facundo Gómez Minujín (JP Morgan), Martín Genesio (AES), y Roberto Nobile (Personal). Modera: Florencia Barragán.
- 10:15 - Debate federal I. Alberto Weretilneck (Gobernador de Río Negro), Alfredo Cornejo (Gobernador de Mendoza), y Rogelio Frigerio (Gobernador de Entre Ríos). Modera: Sofía Terrile
- Conexión. Lorena Zicker (Amazon Web Services) y Gustavo Campos (PwC)
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- 10:40 - Futuro energético: bases para su desarrollo. Entrevista a Daniel González (Secretario de Coordinación de Energía y Minería). Modera: Victoria Terzaghi.
- 10:55 - Energía: proyectos que transforman el país- Ana Simonato (Chevron Argentina). Fernando Bonnet (Central Puerto) y Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy) Modera: Santiago Spaltro
- 11:15 - AmCham Talk: liderazgo y resiliencia. Hugo Porta (ex capitán de Los Pumas y referente del deporte argentino)
- 11:25 - Coffee break
- 11:45. La institucionalidad como pilar del desarrollo. Horacio Rosatti (Presidente de la CSJN) / Conexión. Demian Pintos (PMI) y Luis Galli (Newsan)
- 12:00 - Claves del desarrollo agroindustrial argentino. Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). Modera: Nanette Giovaneli
- 12:15 - Campo y desarrollo: claves para la economía federal. Fernando García Cozzi (Cargill), Juan Lariguet (Corteva) y Juan Garibaldi (Danone). Modera: Mariana Reinke
- 12:35 - AmCham Talk: el futuro del trabajo. Chris Meniw (Chris Meniw Foundation)
- 12:45. Conversaciones AmCham: empleo y desarrollo. Julio Cordero (Secretario de Trabajo). Modera: Mariana Shaalo
- 13:00 - Conversaciones AmCham: el sindicalismo en la nueva Argentina. Entrevista a Jorge Sola (Secretario General de la CGT). Modera: Sergio Suppo
- 13:15 - Almuerzo
- 14:15 - Debate legislativo I. Patricia Bullrich (Senadora Nacional por CABA y presidente del Bloque La Libertad Avanza) y Eduardo Vischi (Senador Nacional por la Provincia de Corrientes y Presidente del Bloque UCR) Modera: Sofía Terrile / Conexión. Federico Elewaut (Citibank) y Antonella Sinito (3M)
- 14:35 - Proyectos mineros, inversiones y crecimiento. María Eugenia Sampalione (Newmont), Ignacio Costa (Río Tinto Lithium) y Martín Pérez de Solay (Glencore) Modera: Sabrina Pont (Periodista especializada en minería)
- 14:55 - Conversaciones AmCham: gobernabilidad y desarrollo. Diego Santilli (Ministro del Interior) Modera: Cecilia Boufflet
- 15:10 - Debate federal II. Claudio Poggi (Gobernador de San Luis), Leandro Zdero (Gobernador de Chaco) y Raúl Jalil (Gobernador de Catamarca) Modera: Estefanía Pozzo
- 15:30 - AmCham Talk: la reconversión como clave. Diego García (Bain & Company)
- 15:35 - Coffee break
- 16:00 - El lugar de la Argentina en el escenario global. Entrevista a Pablo Quirno (ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) Modera: Cecilia Boufflet (Infobae y A24)
- Conexión. Silvana Kurkdjian (BMS) y María Pía Orihuela (Roche)
- 16:30 - Innovación y desafíos en el sector de salud. Entrevista a Mario Lugones (Ministro de Salud). Modera: Daniela Blanco, Infobae
- 16:45 - El futuro de la salud: inversión y desarrollo. Eduardo Junqueira (Johnson & Johnson), Juan Manuel Paz (Amgen) y Edgardo Vázquez (Laboratorios Bagó) Modera: Irene Hartmann
- 17:00 - AmCham Talk: neuroliderazgo para potenciar a las organizaciones. Alejandra Falco (UCEMA)
- 17:15 - Debate legislativo II. Gabriel Bornoroni (diputado nacional por la Provincia de Córdoba y jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza), Lisandro Nieri (diputado nacional por la Provincia de Mendoza, bloque UCR-Unión Cívica Radical). Modera: Estefanía Pozzo
- 17:30 - Cierre institucional- Alejandro Díaz (CEO de AmCham)
- 18:00 - Discurso de Javier Milei, Presidente de la Nación.