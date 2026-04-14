Luis Caputo, frente a empresarios en Amcham: "Milei es uno de los 3 líderes mundiales más importantes".

El titular del Palacio de Hacienda habló en el evento después de la presentación que dio el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Mientras, el presidente, Javier Milei, cerrará el encuentro a las 18.

Y ahondó: "No coincido para nada en ese 'trade-off' que hablan muchos entre inflación y crecimiento. Creo que definitivamente vamos a un ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento".

Caputo anticipó que la inflación se desacelerará en abril

A pesar de ese dato, el funcionario proyectó un cambio de tendencia para los próximos meses y afirmó que en abril comenzará “un proceso de desinflación y crecimiento”.

Caputo realizó estas declaraciones durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde también destacó el respaldo político del presidente Javier Milei para avanzar con el programa económico y elogió su "decisión política de hacer las cosas bien".

En paralelo, cuestionó las visiones más críticas sobre la situación del país y defendió la estabilidad cambiaria como un indicador positivo. “¿Vos viste alguna vez a la Argentina siendo un desastre y el dólar bajar, con el Banco Central teniendo que comprar dólares para que no se caiga más? Cuando a Argentina le va mal pasa lo contrario”, planteó.

“¿Vimos alguna vez un shock externo y que nuestra moneda y nuestra bolsa sean los mejores performers del mundo? Ahora, con la combinación de un shock externo y una Argentina alicaída, el riesgo país cae, la bolsa es la que más sube y el Banco Central tiene que defender el dólar. Es una rareza”, concluyó.

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