Cómo sigue el plan económico de Javier Milei: cambios de Gabinete y la hoja de ruta en el Congreso

Manuel Adorni y Diego Santilli recibieron al goberador de Catamarca, Raúl Jalil. Foto Min. Interior. Diego Santilli y Manuel Adorni, junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil (Foto: archivo).

A cambio, Santilli, que volverá a recibir a mandatarios provinciales este lunes y el miércoles en Casa Rosada, y continuará las rondas de conversaciones con una gira por el interior.

El ministro escucha reclamos y analiza respuestas en materia de transferencias de recursos, la coparticipación de impuestos y de obras públicas paralizadas, todos temas que reclaman los gobernadores a cambio de su apoyo primero a la ley de Presupuesto.

Luego de recibir el viernes junto a Adorni a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil, el flamante ministro del Interior arranca la semana este lunes con otras reuniones bilaterales y, por separado, a las 15, con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Una hora más tarde será el turno del cordobés Martín Llaryora.

El miércoles viajaría a Salta para reunirse con Gustavo Sáenz, y comenzaría una gira por algunas provincias que acompañaron la alianza de LLA.

Milei le pidió a Santilli que organice una nueva cumbre con gobernadores en la Casa Rosada, una vez que tenga un panorama más claro sobre su apoyo a la ley de Presupuesto.

Las negociaciones por el Presupuesto 2026 en el Congreso

Martín Menem Diputados

Según la hoja de ruta que plantean los representantes del Gobierno en Diputados y en el Senado, Martín Menem y Patricia Bullrich, respectivamente, se tendrá que aprobar un nuevo dictamen de comisión después que asuman el 10 de diciembre los nuevos legisladores para poder votar el Presupuesto entre el 19 y el 28 de diciembre en los recintos.

El llamado a sesiones extraordinarias que convocará el propio Milei para el 11 de diciembre, un día después de que asuman los legisladores que fueron electos el 26 de octubre.

El temario de diciembre también incluirá la insistencia del proyecto que modifica la ley penal tributaria con la que el Gobierno busca sumar al mercado el blanqueo de los dólares que los argentinos no tienen declarados, proyecto que fue presentado en agosto, pero quedó frenado en Diputados.

El resto de las reformas, como la laboral y tributaria, serán enviadas por Milei a sesiones extraordinarias a partir del 19 de enero, y en febrero si fuera necesario.

Expectativas por nuevos cambios en el Gabinete

Javier Milei le tomó juramento a su vocero como nuevo jefe de Gabinete. Foto Presidencia Javier Milei, durante la jura de Manuel Adorni como jefe de Gabinete (Foto: archivo).

Además de tomarle juramento a Diego Santilli este martes en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei ya tiene definidos los nombres de quiénes vana reemplazar a Patricia Bullrich en Seguridad y a Luis Petri en Defensa, después de que asuman como senadora y diputado nacional, respectivamente. Sin embargo, no los dará a conocer hasta que se produzca el cambio.

En tanto, Adorni prepara para publicar esta semana los cambios en la estructura que ampliará los roles de la jefatura de Gabinete, absorbiendo las áreas de Comunicación y Prensa, y de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, entre otras.

También se esperan más modificaciones en la estructura del Ministerio del Interior, en tanto por ahora se descartan variantes en el Ministerio de Justicia, donde en medio de rumores fue ratificado en su cargo Mariano Cúneo Libarona.