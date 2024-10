La Argentina pasó el examen del GAFI y quedó afuera de la lista de países que no combaten el lavado

GAFI plenario.jpg

"El compromiso demostrado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para trabajar en forma mancomunada con los distintos actores del Estado permitió dar cuenta del sistema de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva con el que cuenta la República Argentina en su integridad, y resultó decisivo en las calificaciones obtenidas", dice el comunicado oficial.

La Argentina: fuera de la lista gris del GAFI

Esta resolución del GAFI es el fruto de un trabajo extenso. Durante un año, el Grupo internacional estudió el caso argentino. El análisis inicio en tiempos de la administración de Alberto Fernández y culminó ahora, con Javier Milei. Por eso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Mariano Cúneo Libarona, encabezo la misión en París.

La Argentina, en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ya había estado en la lista gris ,lo que implicó una baja calificación que perjudicaba que se concedieran créditos de organismos como el FMI y el Banco Mundial.

En estos largos meses, la Justicia y el Gobierno instrumentaron medidas nuevas y se apoyaron en estadísticas que tuvieron por objetivo mostrar un marco diferente del país para evitar volver a caer en la "zona Gris" de países para e GAFI.

De hecho, en la publicación oficial del GAFI, se puede ver una mención especial sobre nuestro país. Allí está claramente indicado que en este més de octubre de 2024, llegaba el tiempo de la consideración del plenario para evaluar si debía caer en la lista "gris" o no.

Se informó que la evaluación "determinó que la Argentina cumple en lo sustancial con sus estándares y, aunque hay aspectos para mejorar la efectividad del Sistema Preventivo Nacional". De todas maneras ese fue un adelanto oficial sobre lo resuelto por el GAFI. El informe final, de todas las deliberaciones - no solo sobre nuestro país, se dará a conocer este viernes.

El GAFI está integrado por los 40 países más importantes del mundo en materia financiera y económica (Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Israel, Brasil, India y México, por ejemplo). Se completa por organismos multinacionales como el FMI, el BID o el Banco Mundial, como espectadores. ,

Aunque hay que esperar un día más, adelantar este resultado positivo permite augurar la llegada de inversión de capitales extranjeros y la integración del país en el sistema financiero mundial. Algo que el país no tiene desde hace muchos años.

En la delegación argentina, acompañaron entre otros al ministro Cúneo Libarona: el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Ignacio Yacobucci, el presidente de la Cámara de Casación Mariano Borinsky, el coordinador nacional del Programa para el Combate de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Eugenio Curia, el Fiscal federal Diego Velasco a cargo de la Procelac y Santiago Otamendi, Juez Superior Tribunal CABA y ex Presidente del GAFI.

