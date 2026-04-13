El INDEC difunde la inflación de marzo: estiman que estará por encima del 3%
El INDEC difundirá el dato este martes y las estimaciones privadas anticipan una suba respecto de febrero, impulsada por educación y combustibles. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la cifra se "ubicará por encima del 3%".
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes el dato de inflación de marzo, y las estimaciones privadas anticipan que el índice se ubicará en torno al 3%, en línea con enero y se espera el registro más alto en lo que va de 2026.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el dato se ubicará por encima del 3% pero anticipó que a partir de abril comenzará a bajar. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; tenés temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, dijo Caputo durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Allí, aseguró que a partir del cuarto mes del año “se vienen realmente los mejores 18 meses de la Argentina de las últimas dos décadas".
Las estimaciones de las consultoras privadas
De acuerdo con relevamientos del sector, los principales factores que impulsaron el alza de marzo fueron los aumentos en educación, la canasta básica y los combustibles, en un contexto atravesado por la tensión en Medio Oriente.
Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría cerca del 3% en marzo, con una inflación núcleo estimada en 2,9%, lo que implicaría una aceleración respecto del mes anterior.
La desaceleración a partir de abril
Las proyecciones del mercado anticipan, no obstante, una desaceleración gradual en los meses siguientes. Para abril se espera una inflación del 2,6%, que bajaría al 2,3% en mayo y se ubicaría en torno al 2% entre junio y julio. Para agosto y septiembre, las previsiones apuntan a registros cercanos al 1,8%.
En términos anuales, el REM proyecta que la inflación de 2026 cerraría en torno al 29,1%, lo que refleja un escenario todavía desafiante para los consumidores.
Los últimos 12 meses
Desde mayo de 2025, cuando la inflación mensual se ubicó en 1,5%, el IPC comenzó una racha ascendente que ya suma nueve meses consecutivos. En 2026, el dato midió 2,9% en enero y otro 2,9% en febrero. Si el dato de marzo se confirma en torno a las estimaciones privadas, el indicador va a superar el 3% tal como pasó en el mismo mes del año anterior.
Febrero 2026: 2,9%
Enero 2026: 2,9%
Diciembre 2025: 2,8%
Noviembre 2025: 2,5%
Octubre 2025: 2,3%
Septiembre 2025: 2,1%
Agosto 2025: 1,9%
Julio 2025: 1,6%
Junio 2025: 1,8%
Mayo 2025: 1,5%
Abril 2025: 2,8%
Marzo 2025: 3,7%
La inflación en la Ciudad fue del 3% en marzo y marcó una aceleración respecto de febrero
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 3% en marzo y acumuló un 8,9% en el primer trimestre de 2026, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El dato implicó una suba de 0,4 puntos porcentuales frente a febrero, cuando el índice había sido de 2,6%.
En términos interanuales, los precios registraron un alza del 32,1% en los últimos 12 meses, en un contexto que mantiene presión sobre el costo de vida. El dato porteño funciona además como anticipo del índice nacional que difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Entre los rubros con mayor incidencia, Educación encabezó las subas con un incremento del 8,6%, impulsado por el inicio del ciclo lectivo y los aumentos en cuotas y útiles. Transporte, por su parte, avanzó 6% debido a los ajustes en combustibles y tarifas.
En alimentos, el aumento fue del 2,6%, con la carne como principal motor al subir 6,3%. En sentido contrario, algunos productos estacionales ayudaron a moderar el índice, como las verduras, que bajaron 3,3%, y las frutas, con una caída del 1,8%.