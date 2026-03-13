La industria usó el 53,6% de su capacidad en enero y registró el peor inicio de año desde el 2002. 

Industria automotriz: cayó de 34,8% a 24%.

Industria textil: descendió de 33,9% a 23,7%.

Estos sectores aparecen entre los más impactados por la apertura comercial y el aumento de importaciones.

El impacto de las importaciones en la producción local

Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió que el aumento de las importaciones no siempre implica una sustitución directa de producción local.

Según el análisis, en sectores como bienes de capital, tecnología o bienes durables, la presencia de insumos y productos importados forma parte de las cadenas productivas internacionales.

Sin embargo, el diagnóstico cambia en industrias intensivas en trabajo y orientadas al mercado interno, donde el incremento de productos importados sí desplaza producción local.

image (36)

Entre esos sectores se encuentran:

Textiles

Indumentaria y calzado

Caucho y plástico

Productos elaborados de metal

En estos casos, el informe señala que se observa un proceso de “sustitución inversa”, donde el ingreso de bienes importados reemplaza la producción doméstica y debilita el entramado industrial.

Los sectores con mayor y menor nivel de actividad

Según el relevamiento del INDEC, los sectores que operaron por encima del promedio general fueron:

Refinación del petróleo: 86,8%

Industrias metálicas básicas: 67,6%

Sustancias y productos químicos: 64,8%

Papel y cartón: 61,7%

Alimentos y bebidas: 60,2%

Edición e impresión: 54,0%

En contraste, los sectores más rezagados fueron:

Productos del tabaco: 50,9%

Productos minerales no metálicos: 45,5%

Caucho y plástico: 36,1%

Metalmecánica (excepto automotores): 31,4%

Industria automotriz: 24,0%

Textiles: 23,7%

image (37)

El peor enero en más de dos décadas

Si se toma la serie estadística actual del INDEC, que comenzó en 2016, el nivel de 53,6% marca el mínimo histórico para un mes de enero.

Pero al comparar con series más antiguas, el dato resulta aún más significativo: hay que remontarse a enero de 2002, en plena crisis económica, para encontrar un nivel más bajo, cuando la capacidad instalada utilizada fue de 48,2%.

El indicador refleja así el complejo arranque de año para la industria argentina, con sectores clave operando muy por debajo de su potencial productivo.