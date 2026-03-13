La industria usó el 53,6% de su capacidad en enero y registró el peor inicio de año desde el 2002
El dato fue difundido por el INDEC, que señaló que el nivel de uso de las plantas retrocedió frente al 55% registrado en el mismo mes del año pasado.
La industria usó el 53,6% de su capacidad en enero y registró el peor inicio de año desde el 2002.
La industria manufacturera argentina comenzó el año con niveles de actividad muy bajos. En enero la utilización de la capacidad instalada fue de apenas 53,6%, un dato que no solo quedó por debajo del mismo mes de 2025, sino que además marcó el peor inicio de año para el sector desde la crisis de 2002.
El dato fue difundido este viernes por el INDEC, que señaló que el nivel de uso de las plantas industriales retrocedió frente al 55% registrado en enero del año pasado. De acuerdo con el informe oficial, gran parte de la baja se explicó por el desempeño de la industria metalmecánica, que pasó de 38,1% a 31,4% de utilización de capacidad instalada.
Desde el organismo indicaron que la caída del sector estuvo vinculada principalmente a menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos, como heladeras o lavarropas.
También se registraron fuertes retrocesos en otros rubros clave de la industria:
Industria automotriz: cayó de 34,8% a 24%.
Industria textil: descendió de 33,9% a 23,7%.
Estos sectores aparecen entre los más impactados por la apertura comercial y el aumento de importaciones.
El impacto de las importaciones en la producción local
Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió que el aumento de las importaciones no siempre implica una sustitución directa de producción local.
Según el análisis, en sectores como bienes de capital, tecnología o bienes durables, la presencia de insumos y productos importados forma parte de las cadenas productivas internacionales.
Sin embargo, el diagnóstico cambia en industrias intensivas en trabajo y orientadas al mercado interno, donde el incremento de productos importados sí desplaza producción local.
Entre esos sectores se encuentran:
Textiles
Indumentaria y calzado
Caucho y plástico
Productos elaborados de metal
En estos casos, el informe señala que se observa un proceso de “sustitución inversa”, donde el ingreso de bienes importados reemplaza la producción doméstica y debilita el entramado industrial.
Los sectores con mayor y menor nivel de actividad
Según el relevamiento del INDEC, los sectores que operaron por encima del promedio general fueron:
Refinación del petróleo: 86,8%
Industrias metálicas básicas: 67,6%
Sustancias y productos químicos: 64,8%
Papel y cartón: 61,7%
Alimentos y bebidas: 60,2%
Edición e impresión: 54,0%
En contraste, los sectores más rezagados fueron:
Productos del tabaco: 50,9%
Productos minerales no metálicos: 45,5%
Caucho y plástico: 36,1%
Metalmecánica (excepto automotores): 31,4%
Industria automotriz: 24,0%
Textiles: 23,7%
El peor enero en más de dos décadas
Si se toma la serie estadística actual del INDEC, que comenzó en 2016, el nivel de 53,6% marca el mínimo histórico para un mes de enero.
Pero al comparar con series más antiguas, el dato resulta aún más significativo: hay que remontarse a enero de 2002, en plena crisis económica, para encontrar un nivel más bajo, cuando la capacidad instalada utilizada fue de 48,2%.
El indicador refleja así el complejo arranque de año para la industria argentina, con sectores clave operando muy por debajo de su potencial productivo.