Cinthia Fernández reveló el escandaloso pedido que Mauro Icardi le habría hecho a la China Suárez

En La Mañana con Moria (El Trece), Cinthia Fernández sorprendió con una fuerte teoría sobre la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez.
En La Mañana con Moria, Cinthia Fernández sorprendió con una teoría sobre la China Suárez y Mauro Icardi que abrió debate sobre trabajo y pareja.
Todo comenzó cuando el periodista Gustavo Méndez reveló que la actriz tiene varios proyectos en carpeta. “¿Trabajo para este año tiene la China?”, lanzó Cinthia. Méndez respondió con precisión: “Está leyendo dos guiones para dos series y para una película para hacer este año”.
A partir de esa información, Fernández puso sobre la mesa su mirada crítica y vinculó el presente laboral de la actriz con la influencia de su pareja: “Porque esta bruja dice que todos los éxitos que se vio de la China este año, porque le fue muy bien en el plano profesional y está muy bien en las dos series, fueron del año pasado. Fueron grabadas con anterioridad”.
La panelista fue más allá y agregó: “Hay que ver si con toxicidad de Mauro Icardi tiene la misma continuidad y en el mismo nivel de proyectos”. Además recordó que la propia China había mencionado la posibilidad de tomarse un descanso laboral.
“Ella dijo que se va a tomar un descanso. Da esa casualidad. Hay toxicidad, celos de él. Las escenas fuertes que tuvo la China son anteriores a Icardi”, sostuvo Fernández.
Por último, Cinthia cerró con una frase aún más directa, aludiendo al rumor que circula en el ambiente: “Se habla de que él le habría pedido que pare de trabajar o que trabaje un poquito menos”.
De esta manera, la teoría de Fernández reavivó el debate sobre cuánto influye Mauro Icardi en las decisiones profesionales de la China Suárez, un tema que ya había sido planteado tiempo atrás por Wanda Nara.
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y, como ocurre cada año, las redes sociales se llenaron de mensajes alusivos de distintas figuras públicas.
En Instagram, la China Suárez compartió primero el obsequio que le hizo su pareja Mauro Icardi: un enorme ramo de rosas. Luego mostró otro presente que le envió el club Galatasaray, donde juega el delantero argentino.
La actriz publicó la foto del arreglo floral con los colores amarillo y rojo característicos de la institución turca, acompañado de una tarjeta con una dedicatoria especial.
“Celebramos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Familia Galatasaray”, decía el mensaje que la China exhibió agradecida en sus historias. Lo llamativo fue que, horas más tarde, Wanda Nara reaccionó desde sus propias redes con un gesto que muchos interpretaron como una respuesta indirecta. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se mostró en el estadio San Siro de Italia, presenciando el clásico entre Milan e Inter, justamente el ex equipo de Icardi.
Wanda compartió varias imágenes del partido y de la hinchada local, acompañada por su novio Martín Migueles. Para gran parte de los usuarios, esa publicación fue vista como un “palito” hacia su ex, al elegir un encuentro clave de su antiguo club en medio de sus vacaciones europeas.
Cabe recordar que Mauro Icardi jugó en el Inter entre 2013 y 2019, período en el que convirtió 124 goles y en el que Wanda Nara era su representante y pareja, antes de que se concretara su traspaso al Galatasaray.