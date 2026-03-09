Cinthia Fernández reveló el escandaloso pedido que Mauro Icardi le habría hecho a la China Suárez

“Ella dijo que se va a tomar un descanso. Da esa casualidad. Hay toxicidad, celos de él. Las escenas fuertes que tuvo la China son anteriores a Icardi”, sostuvo Fernández.

Por último, Cinthia cerró con una frase aún más directa, aludiendo al rumor que circula en el ambiente: “Se habla de que él le habría pedido que pare de trabajar o que trabaje un poquito menos”.

De esta manera, la teoría de Fernández reavivó el debate sobre cuánto influye Mauro Icardi en las decisiones profesionales de la China Suárez, un tema que ya había sido planteado tiempo atrás por Wanda Nara.

Embed

Cómo fue la ácida reacción de Wanda Nara tras el regalo que la China Suárez recibió del Galatasaray por el Día de la Mujer

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y, como ocurre cada año, las redes sociales se llenaron de mensajes alusivos de distintas figuras públicas.

En Instagram, la China Suárez compartió primero el obsequio que le hizo su pareja Mauro Icardi: un enorme ramo de rosas. Luego mostró otro presente que le envió el club Galatasaray, donde juega el delantero argentino.

La actriz publicó la foto del arreglo floral con los colores amarillo y rojo característicos de la institución turca, acompañado de una tarjeta con una dedicatoria especial.

“Celebramos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Familia Galatasaray”, decía el mensaje que la China exhibió agradecida en sus historias. Lo llamativo fue que, horas más tarde, Wanda Nara reaccionó desde sus propias redes con un gesto que muchos interpretaron como una respuesta indirecta. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se mostró en el estadio San Siro de Italia, presenciando el clásico entre Milan e Inter, justamente el ex equipo de Icardi.

china suarez regalo del galatasaray por el dia de la mujer

Wanda compartió varias imágenes del partido y de la hinchada local, acompañada por su novio Martín Migueles. Para gran parte de los usuarios, esa publicación fue vista como un “palito” hacia su ex, al elegir un encuentro clave de su antiguo club en medio de sus vacaciones europeas.

Cabe recordar que Mauro Icardi jugó en el Inter entre 2013 y 2019, período en el que convirtió 124 goles y en el que Wanda Nara era su representante y pareja, antes de que se concretara su traspaso al Galatasaray.

wanda nara viendo milan - inter 2

wanda nara viendo milan - inter