El momento de quiebre fue conocer internet. Y otro, más cercano fue enterarse de la creación de bitcoin. "Esto está buenísimo", dijo. Compró “un poquito, pero quedó ahí”. Lo superador pasó en 2012: “Descubrí Ethereum y fue en ese momento que dije ¡guau!, porque a mí me gusta construir”.

PabloSabatella.jpg Pablo Sabbatella enseña Crypto & DeFi en la academia que él mismo fundó: Defy Education. Además es Growth Lead en Exactly y un tuitero activo.

Desde los 14 años empezó con un portal de seguridad informática de hacking. A los 15 ese sitio fue "el más grande del mundo en español" sobre ese tema. Después tuvo "un portal muy grande música electrónica", comenta.

“A partir de 2009 empecé a estudiar por mi cuenta. En clubes de inversores estudié finanzas. Lo que pasó fue que en crypto se juntó todo lo que hacía: un poco seguridad informática, otro poco de finanzas y otro poco de tecnología”, resume este emprendedor que estuvo en diciembre en una de las reuniones a las que asistió Vitalik Buterin, creador de Ethereum.

-¿Qué fue lo primero que hiciste cuando arrancaste en Crypto?

-Me levanté, entré a Twitter y empecé a contar lo que estaba aprendiendo yo. De una manera fácil. No busco chapear sino que todos lo entiendan.

-¿Por qué se te dio por usar twitter como canal de divulgación de lo que sabías de crypto y en qué derivó eso?

-Lo que explicaba empezó a crecer. Una amiga mía me dijo por qué no nos armas unas clasecitas. Lo armé y quedó Defy Education.

Es una academia de crypto en la que en un curso diseñado para entender de cero de qué se trata todo el mundo de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas. Comulgo con la filosofía crypto 100% por 100%. Y hago mucho por la divulgación y para que esto crezca.

https://twitter.com/PabloSabbatella/status/1476702391315668993 Introducción a qué son Bitcoin y Blockchain desde cero.

¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? ¿Son un cambio de paradigma o una gran estafa? ¿Llegaron para cambiar el rumbo de las industrias y del poder mundial o son una moda pasajera? Sale hilo > — pablito.eth (@PabloSabbatella) December 30, 2021

Vos siempre fuiste emprendendor, pero ahora te sumaste a un proyecto de finanzas descentralizadas llamado Exactly. ¿Por qué?

-En agosto me llamaron Gabriel Gruber y Lucas Lain que son los fundadores. Querían que me sume como primer empleado para encargarme de toda la parte del ecosistema. Yo siempre fui emprendedor. Es raro para mí ser empleado. Ellos son cracks y me dan la oportunidad de estar en el mundo crypto.

Qué son las finanzas descentralizadas

En el relativamente novedoso mundo crypto, crece exponencialmente un término. Aunque pareciera que se está poniendo de moda, detrás conlleva un radical cambio de paradigma en la circulación del dinero. Se trata de DeFI.

¿Qué es DeFi? Proviene del concepto decentralized finance, o finanzas descentralizadas. Son servicios financieros que funcionan en una blockchain o cadenas de bloques públicas, como Ethereum. Abarca préstamos, inversiones, custodia, futuros. No hay en el medio brokers, bancos, financieras. Todo circula a través de procesos criptográficos.

Al no estar regulado, no hay números certeros. Pero se estima que a diciembre de 2020 había depositados en protocolos DeFi unos U$S 15.000 millones. Y que en enero de 2021 aproximadamente U$S 20,5 mil millones de dólares se invirtieron en DeFi, según el director de operaciones de MyEtherWallet, Brian Norton, citado en una artículo de Forbes.

Argentina tiene un ecosistema crypto avanzado, como bien lo resaltó tanto Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, en su visita en diciembre, como Santiago Siri, su anfitrión y creador del protocolo Proof of Humanity.

Según datos del agregador Statista, el país ocupa el sexto lugar en el mundo en términos de conocimiento o posesión de criptomonedas, con el 21% de los encuestados.

Statista mundo crypto argentina.jpg

Sabbatella se entusiasma cuando empieza a describir todo lo que se puede hacer a través de los contratos inteligentes, cómo podría favorecer a millones de personas que están fuera del sistema financiero tradicional y de qué forma esta nueva dinámica ayuda a la vida y planificación cotidiana de individuos que buscan invertir y empresas.

-¿Que busca DeFi?

-Busca traer productos derivados financieros del mundo tradicional a crypto. A que sean 100% descentralizados. O, sea, nadie le pide permiso a nadie. Es todo anónimo, 100% abierto.

En DeFi hay mucho préstamo, pero a tasa variable. Vos dejás 1 bitcoin o 1 ether de colateral y te dan un préstamo. Cuando lo devolvés, se te devuelve el colateral.

Cuando vengas a hacer un depósito o tomar un préstamo, vas a tener que elegir una fecha de vencimiento. Entonces venís y depositás, por ejemplo, 10,000 DAI y decís que lo vas a dejar depositados hasta el 31 de diciembre.

Nosotros, en Exactly, decimos que el 31 de diciembre cuando vengas te vas a llevar 10.087,33 DAI. Y ese es el número exacto que te vamos a pagar, con la tasa exacta.

El que pide un préstamo también puede saber que si hoy pide 10,000 DAI, saben cuánto va a tener que devolver exactamente en la fecha de cierre.

Ahora eso es Exactly. Y estamos planeando salir en mayo. Hay que cumplir muchas auditorías de seguridad para que el protocolo sea seguro.

-¿Hay mínimos para operar en DeFi?

-Cada blockchain tiene una capacidad limitada de transiciones. Entonces se ajusta por precio. Cuando se opera en Ethereum hay que pagar algo que se llama gas. El gas sube con la demanda. Hacer un depósito, al ser una operación avanzada, puede salir 200 dólares de gas.

Ese gasto no se justifica para un préstamo de 1000 dólares. Hay una tecnología nueva que se está empezando a usar, que se llama Layer 2, que permite que el procesamiento se haga en otra blockchain que está conectada a Ethereum. Es más rápida y barata.

Una vez que la transacción se cierra, se guarda en la red de Ethereum. Puede ser hasta 250 veces más barata.

Esto, en combinación con Ethereum 2.0, que puede salir este año, puede lograr mucha más escalabilidad. Con esto, todos estos préstamos van a ser más fáciles y accesibles.

-¿Cómo es el proceso?

-El problema que hubo históricamente con el tema del pedido de préstamos es que justo debe ser la misma cantidad de plata y al mismo plazo, o sea, muy difícil. Acá se arman lo que son pooles de liquidez. Los que quieren prestar DAI lo depositan en el pool de DAI y los que quieren tomar prestado, toman de este pool.

Se presta de manera automática, anónima y "permissionless". Solo se necesita dejar algo de garantía: ether, bitcoin. Es inconfiscable e incensurable.

El desafío es bancarizar al 30% el planeta que no tiene acceso a servicios financieros.

-¿En qué estado de avance ves que DeFi se encuentra en Argentina?

-Argentina tiene la mayor densidad de talento per cápita trabajando en crypto del planeta. Por lejos. Más que nada trabajando para proyectos de afuera.

Por ejemplo los fundadores de Open Zeppelin, los de Decentraland, el programador que hizo el primer protocolo de DeFi es argentino y se llama Mariano Conti. Y hay un rol muy importante de las comunidades: DeFi Latam.

La imposibilidad de comprar dólares por los cepos hizo crecer a los argentinos en el uso de monedas estables.

A eso se suma la explosión de las plataformas Belo, Buen Bit y Lemon. Todo está creciendo mucho y rápido.

El encuentro con Vitalik Buterin

-¿Qué te llamó la atención de Vitalik Buterin?

-Es un fuera de serie. Es un distinto. Lo escuchás y te das cuenta que está muy avanzado, que entiende realmente todos los desafíos a los que se enfrenta Ethereum.

Le preguntaron qué tendría que pasar para que Ethereum falle. Y te das cuenta que no es un fanático. El ve esa red no como un mecanismo para llenarse de plata. A él le interesa lo que puede generar impacto en las personas.

El futuro de DeFI

-¿En qué cosas hay que poner el ojo en crypto o De Fi de acá a 3 años?

-El tema de la escalabilidad. Para eso es importante lo que pase con Ethereum 2.0, que se deja de minar y pasa a validarse por prueba de participación. Si escala, va a ser más barato y llegará a más personas.

Después está todo el desafío al nivel regulatorio. Los gobiernos están empezando a ver que esto crece de manera muy rápida, de que no hay manera de seguirle el ritmo.

Los gobiernos tienen un desafío muy grande de entender de qué se trata todo esto y salir regular lo que pueda regular, porque no van a poder regular todo.

Los países que sepan cómo regular van a estar en ventaja. Los que regulen bien atraerán talento y lo que lo hagan mal lo expulsará. Argentina es un expulsor constante de talento. En tecnología y en crypto. Toda la gente que se dedica al tema hace las empresas afuera o se va del país.

DeFi Bitcoin.jpg El esquema DeFi y Bitcoin buscan ser la alternativa al modelo financiero actual.

Estados Unidos está tratando de regular más o menos bien, o por lo menos pone de reguladora a gente que sabe, para para que las empresas estén ahí. Y China, en cambio, se está equivocando, bastante.

Hay que poner un ojo en el regulador y también. Y también en lo que hacen los gobierno respecto de las CBDC (Central Bank Digital Currencies, monedas digitales emitidas por bancos centrales).

De acá al 2030 el euro desaparece. El dólar desaparece y el yen desaparece como moneda de papel y pasa a ser todo digital. Cuando el dinero en efectivo desaparezca y todo el dinero digital tenga nombre y apellido, la economía informal seguirá existiendo, pero ahí el rol de DeFi va a ser más grande porque va a ser el único vehículo que la gente va a tener para poder operar por fuera del ojo del Estado.

Todo lo que es tasa fija va a crecer mucho, porque es inevitable que en algún momento el mercado caiga fuerte. Nada sube eternamente. Cuando el mercado caiga fuerte, los que estudiaron van a hacer una diferencia grande.

Bitcoin, NFT e inversiones

-¿Vos pensás que al bitcoin le falta una caída estrepitosa más?

-Sí. Pero no sé si se va a ir a 100 mil dólares y caerá a 50 mil dólares. O si va a llegar a 60 mil dólares y se va a caer a 30 mil dólares. Lo que te puedo decir con tranquilidad es que podría tener tranquilamente una caída del 50% del precio.

Cuando bitcoin caiga, los NFT´s van a caer muy fuerte. Porque es algo que está recontra de moda y que hay muchos proyectos que realmente no tiene ningún valor detrás.

-¿En la actualidad cómo armarías una cartera en función de lo que ves?

-Primero es entender el tema y cuál es tu horizonte inversión. Nunca invertiría en crypto a menos de 8 años. Por la volatilidad.

Otro punto es saber cuánto es tu aversión al riesgo. ¿Vos te bancás tener 70% para abajo tu portafolio?

Yo creo que también hay que tener una inversión más tradicional de empresas: Mercado Libre, Amazon. Yo el 10% de mis ahorros todos los meses lo pondría en Bitcoin y ethereum. Si al cabo de 10 años ese 10% se fue a 0 no te va a cambiar la vida.

Pero si aumenta 20 veces, lo cual no sería nada raro, triplicaste tu capital.

Hay mucho para subir y poco para perder. Pero hay que ser consciente que se puede ir a cero y podría pasar.

Minería, Ethereum y el 2022

-¿Sigue siendo negocio minar?

-No soy experto en minería, pero en principio minar bitcoin es negocio. Y eso no va a cambiar. En Ethereum se estima que entre abril y junio se va a dejar de mirar.

Si tenés equipos, yo seguiría hasta que hasta el momento que sea y en un momento cuando salga Ethereum 2.0, lo que va a pasar es que ya no va a ser rentable. Y el mercado se va a llenar de placas. Si hoy tenés que a empezar a minar, no me metería. No Ethereum, por ahí sí bitcoin.

-¿Cómo ves el 2022?

-Para 2022 esperamos entre 80% y 100% de inflación. La adopción crypto es generacional. Mirás cualquier encuesta y cuanto más joven son las personas más adopta crypto. Es una cuestión de tiempo. La revolución crypto es inevitable.