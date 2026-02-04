Las acciones argentinas volvieron a retroceder y el riesgo país continúa por encima de los 500 puntos

En vivo Radio La Red
Las acciones argentinas en Nueva York operaron mayormente en baja y los bonos se movieron sin tendencia definida, tras la fuerte corrección de la jornada previa.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York volvieron a mostrar debilidad este miércoles y registraron bajas de hasta 6%, mientras que los bonos soberanos se movieron sin una tendencia definida, luego del fuerte castigo que sufrieron los activos locales en la jornada previa. En ese contexto, el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos.

En Wall Street, los ADRs operaron mayormente en rojo, con descensos encabezados por BBVA, seguido por Telecom, que perdió 4,7%, Edenor, tuvo una baja del 4%, y Grupo Supervielle, cedió 3,6%. El comportamiento volvió a reflejar mayor presión sobre los papeles bancarios. La excepción fue YPF, que avanzó 1,3%.

Dentro del panel también se observan algunos rebotes técnicos tras las fuertes caídas del martes. Bioceres Crop recuperó hasta 3,5% luego de haberse desplomado 33% en la rueda anterior. En la misma línea, Globant recuperó 3,7% tras haber perdido 11,7%, mientras que Vista continuó por el sendero negativo y retrocedió otros 1,5%, después de haber cedido 7% el día previo.

En el mercado de deuda, los bonos en dólares alternan subas y bajas. El Bonar 2029 encabezó las mejoras con un avance cercano al 1%, mientras que el Global 2041 lideró las pérdidas, con un retroceso del 0,1%. Con este movimiento, el riesgo país desciende levemente y se ubica en 502 puntos básicos.

Mercado local

En la plaza doméstica, el índice S&P Merval finalizó la jornada con una baja del 0,7%, en 3.015.927,37 puntos. Medido en dólares, el retroceso fue del 1,1%, hasta los 2.013,22 puntos.

Desde el mercado señalaron que el desempeño de los activos argentinos sigue en línea con el clima global de cautela y menor apetito por riesgo. Al mismo tiempo, los inversores mantienen la atención puesta en la actividad legislativa vinculada a la reforma laboral y en el proceso de acumulación de reservas del Banco Central.

El proyecto de reforma laboral comenzaría a debatirse en el Senado el próximo miércoles y, según fuentes oficiales, la mayor parte de los puntos ya cuenta con consensos. La principal negociación pendiente estaría vinculada al impacto fiscal de la reducción de alícuotas del impuesto a las Ganancias y su efecto sobre la recaudación de las provincias.

