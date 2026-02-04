Las acciones argentinas volvieron a retroceder y el riesgo país continúa por encima de los 500 puntos

Mercado local

En la plaza doméstica, el índice S&P Merval finalizó la jornada con una baja del 0,7%, en 3.015.927,37 puntos. Medido en dólares, el retroceso fue del 1,1%, hasta los 2.013,22 puntos.

Desde el mercado señalaron que el desempeño de los activos argentinos sigue en línea con el clima global de cautela y menor apetito por riesgo. Al mismo tiempo, los inversores mantienen la atención puesta en la actividad legislativa vinculada a la reforma laboral y en el proceso de acumulación de reservas del Banco Central.

El proyecto de reforma laboral comenzaría a debatirse en el Senado el próximo miércoles y, según fuentes oficiales, la mayor parte de los puntos ya cuenta con consensos. La principal negociación pendiente estaría vinculada al impacto fiscal de la reducción de alícuotas del impuesto a las Ganancias y su efecto sobre la recaudación de las provincias.