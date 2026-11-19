También se destacaron las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que aportaron US$ 3.314 millones, con un aumento del 18,8%. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) alcanzaron US$ 2.685 millones, un 13,1% más que en octubre del año pasado, mientras que los Productos Primarios (PP) sumaron US$ 2.328 millones, con una mejora del 22,3%.

Las importaciones bajaron por segundo mes consecutivo

En contraste con el desempeño de las exportaciones, las compras de bienes y servicios al exterior volvieron a disminuir. Durante octubre totalizaron US$ 6.668 millones, con una caída interanual del 6,7%. Fue el segundo retroceso mensual consecutivo y la tercera contracción más pronunciada del año, detrás de las registradas en febrero, del 11,9%, y enero, del 12,1%.

El comportamiento de las importaciones presentó diferencias según el tipo de producto. Las compras de Bienes Intermedios (BI) alcanzaron US$ 2.416 millones y crecieron un 1,9%, mientras que las de Bienes de Capital (BK) sumaron US$ 1.378 millones, con una variación positiva del 2,9%.

En cambio, otros rubros mostraron descensos. Las importaciones de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (PyA) fueron de US$ 1.158 millones, un 17,3% menos que en octubre de 2025. Las compras de Bienes de Consumo (BC) totalizaron US$ 1.059 millones, con una baja del 11,3%.

La contracción también alcanzó a los Vehículos Automotores de Pasajeros (VA), cuyas importaciones sumaron US$ 413 millones y cayeron un 24,2%. Por último, las compras de Combustibles y Lubricantes (CyL) registraron el mayor retroceso porcentual entre estos rubros, con una disminución del 33,2% y un total de US$ 134 millones.

El superávit comercial fue cuatro veces mayor que el de octubre de 2025

La combinación de mayores exportaciones y menores importaciones llevó el intercambio comercial a US$ 16.729 millones. El monto, que surge de sumar las ventas y las compras al exterior, representó un crecimiento interanual del 10,7%.

La Argentina acumuló 35 meses consecutivos con superávit comercial. (Foto: archivo)

En ese contexto, la balanza comercial registró un saldo positivo de US$ 3.394 millones. El resultado fue cuatro veces superior al superávit de US$ 813 millones que se había registrado en octubre del año pasado.

Con este resultado, la Argentina acumuló 35 meses consecutivos con superávit comercial. La mejora de octubre estuvo impulsada principalmente por el récord de exportaciones, mientras que la caída de las importaciones también contribuyó a ampliar la diferencia entre las ventas y las compras al exterior.