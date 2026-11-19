En aquel momento, la joven negó posteriormente haber sufrido una agresión y manifestó su intención de retomar el vínculo con Moyano. La Justicia había dispuesto una restricción de acercamiento que finalmente fue levantada a fines de octubre, a pedido de Arizaga, aunque la investigación judicial continuó.

¿Candela Arizaga está embarazada de Facundo Moyano?

La posibilidad de que la pareja esté esperando un hijo también fue tema de conversación en el ciclo radial. Cuando una de sus compañeras le preguntó directamente si la influencer estaba embarazada, Yanina puso en duda sus publicaciones y recordó que ambos habían alimentado las versiones en otras oportunidades.

"Está jugando con esto hace un montón. Hasta él un día dijo que era muy irregular, dos impresentables. Pero ya cuando vi esto, esta piba nos toma de idiotas. Aparte le gusta coquetear con esto", respondió, luego de que trascendieran versiones sobre un posible embarazo que ninguno de los dos confirmó.

Finalmente, Latorre cuestionó la actitud de la pareja y recordó la preocupación que había generado el episodio de agosto, cuando ambos quedaron en el centro de la escena mediática y judicial. "Nos tuvo en vilo una semana. Todos preocupados por ella, defendiéndola. Y mirá ahora lo que hace la pendorcha esta y el otro boludo", cerró.