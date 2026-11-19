¿La Joaqui se tapó el tatuaje que se había hecho por Luck Ra?

A tres meses de terminar su relación de más de dos años con Luck Ra, La Joaqui compartió en sus redes una producción de fotos con un look renovado y dejó ver un detalle que no pasó desapercibido: se tapó el tatuaje de la silueta de la provincia de Córdoba que se había hecho en el muslo izquierdo en marzo de 2025, como muestra de amor hacia su entonces pareja.

El mapa quedó reemplazado por un diseño animal print que cubre toda la zona. La publicación sumó miles de “me gusta” y cientos de comentarios, entre fans que celebraron su renovación y otros que lamentaron con humor la desaparición del guiño a Córdoba, como “Parece que Córdoba se leopardizó”. Entre los mensajes que más repercusión tuvieron estuvo el de Tiago PZK, quien comentó la foto con un “Diosssssssss”, acompañado de emojis de ojos de corazón.