¿Mauro Icardi viajó a Uruguay con la China Suárez pese al conflicto judicial?

En medio de las novedades judiciales, Guido Záffora también confirmó que el futbolista abandonó el país junto a la China Suárez para asistir a un evento social. El destino elegido fue Carmelo, Uruguay, donde la pareja participó del casamiento de la diseñadora Natalia Antolín. El viaje se produjo pese a que, según trascendió, los abogados de Wanda buscaban que Icardi no pudiera salir de Argentina por su situación como deudor alimentario.

"Te doy un detalle más. Icardi finalmente se fue a Uruguay, como adelantamos en el día de ayer, junto a la China Suárez. Están en Carmelo, en el casamiento de Natalia Antolín. Lo que querían también los abogados de Wanda Nara es que no pueda salir del país por ser deudor alimentario. Finalmente Icardi se fue a Uruguay. Se fue porque no hubo ningún tipo de restricción", agregó Záffora.