Las mujeres pagan más por el impuesto rosa: ¿cuáles son los productos que incrementan la brecha de género?

En esta línea, también se expresó Carina Farah, economista especializada en género, al explicar que no se trata específicamente de un gravamen: "No es una imposición del Gobierno como con los impuestos, pero se lo llama así porque no es algo que podamos elegir. Se cobra simplemente por el hecho de ser mujeres".

Productos Impuesto Rosa.jpg Impuesto rosa: las máquinas de afeitar son uno de los productos con mayor diferencia de precio.

¿Cuáles son los productos que mantienen el impuesto rosa?

La consultora Focus Market realiza hace 5 años un estudio comparativo, donde releva 515 puntos de venta, en base a 14 productos que siempre son los mismos. Este 2022 la diferencia que pagan las mujeres con respecto a los hombres es del 12,25%. En 2021 fue del 11%, en 2020 del 12,26%, en 2019 del 11,35% y en 2018 del 12,37%.

Los productos con mayor diferencia de precios son:

El eau de toilette para mujer sale un 20% más que el mismo producto para varones.

que el mismo producto para varones. La máquina de afeitar para mujer s ale un 11% más que la máquina de afeitar para hombres.

que la máquina de afeitar para hombres. La colonia para niña supera en más de un 8% el precio de la colonia para varón.

Impuesto Rosa - Informe 2022.jpg Gráfico de Focus Market.

Farah explicó que "a todos estos productos que el mercado les pone un sobreprecio por estar destinados a la mujer o porque simplemente le ponen el color rosado. En general, pagamos más porque el mercado le pone perfume, ciertos diseños, el color. Nos cobran más cuando también hay un diseño para los hombres".

En tanto, hay ciertos artículos cuya política de precio bajó y se fue equiparando. Di Pace señaló que son el caso de los juguetes, los pañales, los desodorantes. Incluso, también son ejemplo de este fenómeno los medicamentos como es el caso del ibuprofeno rosa versus el de cualquier otro color.

"Hay que destacar que las grandes empresas multinacionales no están teniendo sanción del Estado. Aunque igualmente no tiene sentido regular este factor porque es incontrolable y no tiene posibilidad de éxito. Sin embargo, si vemos que en muchos casos el mercado lo sanciona al producto no comprándolo, utilizando la mujer el gris o azul. Se rompió con la estigmatización, pero ese sobreprecio sigue presente de forma estable en las góndolas", indicó el economista.

Qué es el Impuesto Rosa - NA.jpg ¿Qué es el Impuesto y cómo impacta en el bolsillo de las mujeres? (Crédito: NA).

El impuesto rosa, imperceptible

Un detalle no menor es que las mujeres no perciben que este impuesto les está siendo cobrado. "Cuando hacemos paneles de relevamiento con mujeres, no perciben el impuesto. No lo ven y como siguen siendo decisoras de la administración del hogar, incluso trabajando, se les pasa por alto que están pagando por un producto específicamente vinculado a la mujer desde el punto de vista estético y sin diferenciales de atributo. Un sobreprecio respecto a lo que paga el hombre", detalló Di Pace.

Así como en Argentina, este efecto sucede en otros países del mundo. Incluso, el concepto de Impuesto Rosa o Pink Tax surgió en 1992 en Estados Unidos, cuando la Dirección de Asuntos del Consumidor lo denominó aso con el propósito de crear conciencia de la diferencia injustificada que pagan las mujeres en algunos productos.

"Obviamente, como el país tiene una inflación mensual que ronda el 4%, la impronta de este fenómeno es mayor que en otros países pero el daño es el mismo porque son las mismas empresas internacionales", concluyó.

Canasta femenina.jpg La canasta femenina genera un enorme gasto durante la vida reproductiva de la mujer (Crédito: Mural).

La canasta femenina golpea al bolsillo de las mujeres

Carina Farah señaló como segundo grupo de grandes poseedor precios caros, los relacionado la higiene femenina o gestión menstrual. "La mujer no puede elegir y está obligada a hacer ese gasto. Es una desventaja en lo que es su economía".

En este orden, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sacó en 2018 un informe sobre la canasta femenina en donde se detalló el gasto que la mujer destina a ello a lo largo de su vida. Si a estas cifras las multiplicamos por la inflación que hubo en el periodo 2019-2021, que fue del 140,8%, los valores son exorbitantes.

"Es posible examinar, cuantitativa y cualitativamente, distintos tipos de consumo entre mujeres y varones. Solo considerando el ciclo reproductivo de la mujer, existe una serie de costos adicionales que vale la pena considerar. A los efectos de la estimación que se presenta a continuación se consideró una mujer cuya menstruación se produce desde los 15, tiene dos hijos durante su vida fértil y a los 50 años tiene la menopausia. Durante toda su vida, tendrá la menstruación 420 veces descontando tres años de embarazo y posparto", detallan en el documento.

Y graficaron en aquel momento: "Sumando el valor de las toallitas femeninas, pastillas anticonceptivas y analgésicos tendrá un costo de $6.518 anuales o bien $198.700 a lo largo de su vida productiva. Asimismo, en la etapa de la menopausia y considerando el promedio de vida de la mujer, tendrá otros 35 años donde deberá afrontar el gasto de apósitos para pérdida de orina, remedios para la incontinencia, pastillas de calcio, además de algunos años más de hormonas, lo que implicará un gasto anual de $9.240 o de $346.200 durante los 35 años".

Con la inflación que se desató en el último tiempo el costo de la canasta femenina anual es de $15.700 y $478.400 a lo largo de su vida reproductiva. En tanto, en la etapa de la menopausia destinará un gasto anual de $22.250.