Ian Lucas fue visto con su nueva novia y hay revuelo: las imágenes que no le habrían caído nada bien a Eva Anderson

Detrás de esa escena, se esconde una historia personal que marca un nuevo capítulo en la vida del joven. Ian vuelve a apostar al amor después de haber atravesado un duro momento sentimental, cuando Evangelina Anderson le rompió el corazón.

Hoy, lejos de los rumores y con un perfil más reservado, el influencer se muestra dispuesto a abrirse nuevamente a la posibilidad de una relación, aunque prefiere mantener los detalles bajo resguardo.

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Qué dijo Ian Lucas sobre su presente amoroso y qué confesión íntima hizo

Tras varios meses en el ojo de la tormenta mediática y envuelto en rumores que lo vinculaban con distintas figuras del espectáculo -desde Evangelina Anderson hasta Sofía Gonet y Nati Jota-, Ian Lucas decidió poner fin a las especulaciones y hablar de manera abierta sobre su presente sentimental. El influencer, que alcanzó gran notoriedad al consagrarse campeón de MasterChef Celebrity y recibir el Martín Fierro Revelación, sorprendió con una confesión inesperada al revelar cómo atraviesa hoy su vida amorosa.

Durante una entrevista con el programa SQP (América TV), el creador de contenido fue consultado directamente por las versiones que lo relacionaban con “La Reini”, nombre que comenzó a sonar con fuerza tras su participación en el reality gastronómico de Telefe. Sin dar rodeos, Ian desmintió cualquier vínculo romántico y fue categórico en su respuesta.

"¿Está alejado de la realidad el supuesto romance con la Reini?", preguntó el cronista. Lucas, firme, contestó: "Muy alejado, nada que ver. Es mi amiga, nunca pasó nada, te juro".

Lejos de alimentar las especulaciones, el influencer aclaró que mantiene vínculos cercanos con varias mujeres del ambiente artístico, pero que todos se basan en la amistad. "Ella es divina pero es mi amiga, es como La Joaqui, son mis amigas. No pasó ni va a pasar", aseguró.

La conversación, sin embargo, tomó un giro distinto cuando Ian reconoció que, aunque hoy prefiere mantener un perfil más bajo, sí está dispuesto a abrirse al amor. Incluso reveló que actualmente está conociendo a alguien especial, aunque eligió no dar demasiados detalles para preservar la intimidad.

"Sí, están las ganas de estar con alguien. De hecho, estoy viéndome con alguien, pero tranqui [porque] no es del ambiente. Entonces, nada que ver... Estoy muy en otra", confesó el influencer, sorprendiendo con sus palabras.

Tras haber sido protagonista de múltiples rumores mediáticos, Lucas explicó que esta vez optó por un camino diferente, lejos de la exposición pública. "Esta persona no es del ambiente así que estoy muy en otra", reiteró, marcando distancia con su pasado más mediático.

En el mismo reportaje también se refirió a las versiones que lo vinculaban con Nati Jota, rumores de los que, según él, ni siquiera estaba enterado. “No, no sabía, pero con Nati nunca pasó nada”, comentó entre risas.

De esta manera, Ian Lucas volvió a desmentir las historias que circularon sobre su vida privada y dejó en claro que, aunque hoy está conociendo a alguien, eligió apostar por una relación discreta, lejos de las cámaras y del ruido mediático.