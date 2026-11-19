La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en los pasillos del establecimiento y fue observada por Jianrong. Al descubrir lo que estaba ocurriendo, el comerciante se acercó al hombre y le exigió que devolviera los productos.

Un comerciante de 49 años fue asesinado de una puñalada en el pulmón. (Foto: gentileza PrimerPlano, mejorada con IA)

Según relataron los testigos, el sospechoso se resistió y ambos comenzaron a forcejear. En medio del enfrentamiento, el delincuente sacó un cuchillo y apuñaló al propietario del supermercado, provocándole una profunda herida en la zona lateral de la espalda. Tras el ataque, el agresor salió corriendo del comercio y logró escapar.

El dueño del supermercado murió después de ser trasladado al Hospital Paroissien

Luego de recibir la puñalada, Dai Jianrong fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, ubicado en La Matanza. Según trascendió, el comerciante permanecía consciente cuando fue llevado al centro de salud, aunque su estado era delicado debido a la gravedad de la herida.

Los médicos intentaron estabilizarlo, pero su cuadro se agravó y falleció pocas horas después de haber ingresado al hospital. La muerte del hombre, conocido en el barrio como Lucas, generó conmoción entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Buscan al delincuente que asesinó al comerciante para robar dos botellas

Después del homicidio, el atacante escapó a pie y, hasta la última información disponible, permanecía prófugo. Sin embargo, los investigadores ya tendrían identificado al principal sospechoso, por lo que trabajan para establecer su paradero y concretar su detención.

Las cámaras de seguridad del supermercado podrían resultar fundamentales para reconstruir la secuencia del ataque y aportar pruebas a la investigación.

El crimen ocurrió durante un intento de robo de apenas dos botellas de bebidas y terminó con la muerte del propietario del comercio, quien había intervenido para impedir que el sospechoso se llevara los productos sin pagar.