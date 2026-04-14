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NEGOCIACIÓN

Luis Caputo se reúne en Washington con la titular del FMI para avanzar en la revisión del acuerdo

El ministro de Economía, Luis Caputo, participará en Washington de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde buscará avanzar en la segunda revisión del acuerdo y habilitar un desembolso de US$1.000 millones.

El ministro busca destabar USD 1.000 millones. (Foto: archivo).

El ministro busca destabar USD 1.000 millones. (Foto: archivo).

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribará este miércoles a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con el objetivo de avanzar en la aprobación de la segunda revisión del acuerdo vigente, que habilitaría un desembolso de US$1.000 millones.

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Javier Milei y Luis Caputo  hablan este martes en la  Amcham ante empresarios nortamericanos, antes del viaje del ministro de Economía para la cumbre del FMI en Washington. Foto: Archivo.
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El encuentro, que se desarrolla del 13 al 18 de abril, reúne a funcionarios económicos, banqueros centrales y líderes globales en un contexto internacional marcado por la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. No obstante, la agenda argentina estará centrada en las negociaciones con el organismo para destrabar fondos clave.

De qué depende el envío de los USD 1.000 millones

La liberación de los US$1.000 millones está atada al cumplimiento de las metas del primer trimestre, en particular la acumulación de reservas y el sostenimiento del superávit fiscal. El Gobierno podría solicitar un "waiver" tras no alcanzar la meta de reservas que se pactaron el año anterior por USD$11.000 millones. Esa herramienta permitiría que el incumplimiento bloquee el giro de divisas.

La agenda de Caputo en Washigton

Según trascendió, Caputo mantendrá reuniones con la titular del FMI, Kristalina Georgieva; con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn; y con el titular del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados.

Además, el ministro participará de la reunión plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Comité Monetario y Financiero Internacional, así como del encuentro de ministros del G20, donde se abordarán temas de economía global y educación financiera.

Caputo estará acompañado por el viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili.

El recorte de previsiones

La misión se produce luego de que el FMI ajustara este martes las previsiones para la Argentina, con una proyección de crecimiento del 3,5% para este año, medio punto por debajo del cálculo anterior, y una inflación estimada del 30,5% para 2026, casi el doble de la prevista seis meses atrás.

El viaje también tiene lugar después de que el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INDEC) difundiera el dato de inflación de marzo, que marcó 3,4% y llevó al presidente Javier Milei a centrar su discurso en AmCham en la explicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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