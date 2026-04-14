Luis Caputo se reúne en Washington con la titular del FMI para avanzar en la revisión del acuerdo

La agenda de Caputo en Washigton

Según trascendió, Caputo mantendrá reuniones con la titular del FMI, Kristalina Georgieva; con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn; y con el titular del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados.

Además, el ministro participará de la reunión plenaria del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Comité Monetario y Financiero Internacional, así como del encuentro de ministros del G20, donde se abordarán temas de economía global y educación financiera.

Caputo estará acompañado por el viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili.

El recorte de previsiones

La misión se produce luego de que el FMI ajustara este martes las previsiones para la Argentina, con una proyección de crecimiento del 3,5% para este año, medio punto por debajo del cálculo anterior, y una inflación estimada del 30,5% para 2026, casi el doble de la prevista seis meses atrás.

El viaje también tiene lugar después de que el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INDEC) difundiera el dato de inflación de marzo, que marcó 3,4% y llevó al presidente Javier Milei a centrar su discurso en AmCham en la explicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).