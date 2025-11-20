El dólar oficial subió por tercera rueda seguida y anotó su primer avance semanal desde las elecciones

dollar-7948837_1280-1 La brecha con el blue ya está en terreno negativo.

Cómo cerraron los dólares paralelos

Entre los tipos de cambio financieros:

Dólar MEP: $1.451,38

$1.451,38 Contado con liquidación (CCL): $1.490,15

En paralelo, el dólar blue cerró a $1.425, por lo que la brecha con el oficial se redujo a 0%, un dato poco habitual en el mercado cambiario.

El Tesoro volvió a comprar dólares y suma reservas

El Tesoro continúa con la estrategia de adquisición de divisas. Según el BCRA:

Compró u$s97 millones el viernes pasado.

La semana totalizó u$s117 millones comprados en el mercado.

A comienzos de esta semana sumó otros u$s50 millones, de acuerdo con fuentes privadas.

Actualmente, los depósitos en dólares del Tesoro ascienden a u$s111 millones, tras algunos pagos de deuda.

Qué dijo el presidente del BCRA sobre la acumulación de reservas

La mirada del mercado está puesta en cómo planea el Banco Central recomponer reservas. En el Simposio Internacional de Economía de la Universidad de Tel Aviv, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que: