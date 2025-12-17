Renuncias y cambios en Economía: el Gobierno descarta un relanzamiento y asegura que se trata de casos aislados

El propio ministro Caputo no descartó los rumores sobre un posible ofrecimiento de Kast a Daza para asumir como su futuro ministro de Hacienda, cuando el nuevo presidente chileno asuma en el cargo el próximo 11 de marzo.

Ganadores y perdedores en los nuevos cambios en Economía

Karina Milei y Santiago Caputo. Archivo.

Los cambios llamaron la atención porque se produjeron en el mismo día y tras los anuncios del Banco Central de la fase 3 de remonetización y ajuste de bandas cambiarias por inflación, en la definición de los nombres de los reemplazantes en ARCA y el Banco Nación salieron empatados dos de las tres principales cabezas del Gobierno: la hermana del presidente, Karina Milei y su asesor y estratega, Santiago Caputo.

Según confió una fuente de la Casa Rosada a A24.com, los nombres de los funcionarios reemplazantes, comunicados entre gallos y medianoche, fueron consensuados entre el presidente Javier Milei, la secretaria General, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El consultor y virtual funcionario sin cargo, sigue manteniendo bajo su influencia a la Agencia de Recaudación y a la SIDE.

Juan Paso y su reemplazante, Andrés Vázquez en ARCA.

Tras la salida de Paso para continuar en “el sector privado”, Santiago Caputo logró imponer a otro hombre de su confianza, que cumplía funciones como segundo en la Agencia de Recaudación Fiscal, un hombre que algunos vinculan a la SIDE, que sigue también bajo la órbita de Caputo junior: Andrés Vázquez, hasta ahora titular de la Dirección General Impositiva (DGI).

“Pazo estaba cansado, quiso volver al sector privado”, dijo una fuente de la Casa rosada a A24.com, tras reconocer que ARCA es “un área complicada”, y que el reemplazo mantiene la influencia de Santiago Caputo, ya que “Vásquez es un hombre de él”.

Según pudo saber A24.com, la designación de Vásquez al frente de ARCA fue consensuada entre Javier y Karina Milei con el ministro de Economía y con el asesor presidencial.

Daniel Tillard, renunció a la presidencia del Banco Nación. Foto Archivo.

En cambio, la salida del hasta ahora titular del Banco Nación, Daniel Tillard, está relacionado con la decisión de Milei de desprenderse de todos los funcionarios que respondían a exjefes de Gabinete, como Nicolás Posse y Guillermo Francos. En ese caso, Tillard era un hombre de Francos.

Algunas versiones hablaban de cierta incomodidad del ahora expresidente del Banco Nación, para avanzar en la privatización de la entidad crediticia oficial, que había quedado frenada luego del frustrado intento del Gobierno de incluirla en la denominada Ley Bases.

Según anticipó el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el objetivo en los dos próximos años de gobierno, el objetivo será avanzar con todas las privatizaciones.

Tillard fue reemplazado por su segundo, Darío Wasserman, otro hombre que responde a Karina Milei. Es el esposo de Pilar Ramírez, una referente del ala política más cercana a la hermana del Presidente y mantiene buen vínculo con el asesor Santiago Caputo.

Caputo no descartó la salida de Daza

luis toto caputo.jpg

Fuentes cercanas a Luis Caputo descartaron que esté en marcha una crisis o un realineamiento del equipo económico y aseguraron que “se trata de alejamientos individuales”. En ese marco, el propio ministro no descartó la posibilidad de un alejamiento del secretario de Política Económica, José Luis Daza.

En declaraciones a La Casa Streaming, Caputo dijo este martes que espera que “no se vaya". "Con él iniciamos nuestra carrera profesional y trabajamos juntos durante gran parte de ese recorrido. Evidentemente, el presidente electo Kast le habría hecho algún ofrecimiento. Si efectivamente se lo ofrecieron o no, no lo sé con certeza ni me corresponde decirlo”, reconoció Caputo.

Sobre el eventual salida del ministerio de Economía, Caputo señaló que “esa posibilidad existe y seguramente la estará evaluando. Yo voy a apoyar cualquier decisión que tome, porque es una persona extraordinaria y de bien”, en referencia a Daza.