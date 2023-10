Milei recomendó comprar dólares y el blue cerró en $945: "Los pesos son excremento"

En este escenario, las declaraciones del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, se hacen notar y llegan al mercado, con una clara repercusión en el valor del dólar.

En la misma mañana del lunes, luego de su participación en el segundo debate presidencial, Milei hizo nuevas declaraciones a los medios respecto de la dolarización que propone para su mandato. Al respecto, consideró que el peso “no puede valer ni excremento” y otra vez volvió a recomendar irse a la divisa extranjera, todo esto en medio de la insostenible crisis cambiaria que golpea a la Argentina.

En declaraciones para Radio Mitre sobre qué aconsejaría a una persona que tiene un plazo fijo en pesos, el MIlei no dudó en recomendar: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por lo que no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Luego de sus declaraciones y del nuevo precio récord que alcanzó el dólar blue, otros candidatos, como Sergio Massa y Patricia Bullrich, salieron a criticar la postura de Milei a quien le recordaron que aunque diga estas cosas para llegar a la Casa Rosada, al mismo tiempo, sus declaraciones favorecen la inestabilidad cambiaria y el ascenso del paralelo.

Por otra parte, cabe recordar que, ya durante la semana pasada, en el almuerzo paralelo que organizó con empresarios, después de su desplante al coloquio IDEA en Mar del Plata, el libertario declaró que “cuánto más alto esté el precio del dólar, será más fácil dolarizar”.

Este concepto es una de las propuestas que impulsa el candidato y que, más allá de su viabilidad, está impactando en la práctica en la cotización de la moneda norteamericana.

Repudio de Massa

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, replicó los dichos de Milei. "Creo que es gravísimo, porque por un voto más, se está timbeando el ahorro de la gente", planteó. En el entorno del candidato aseguran que el libertario está buscando forzar una corrida cambiaria.

Economistas de Unión por la Patria que asesoran al candidato, explicaron a A24.com: "Milei plantea esto para no tener que devaluar él si gana. Es una manera de que la bomba nos estalle a nosotros y no a él", plantearon.