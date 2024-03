¿Otro aumento? Se efectiviza el aumento del 45% a los encargados e impactaría en las expensas

El acuerdo salarial, suscripto en febrero de 2024, introdujo nuevas escalas salariales en un esfuerzo por mitigar el impacto de la aceleración inflacionaria. El último acuerdo homologado había sido en noviembre del año pasado y hasta ahora el de febrero no había recibido la homologación.

Sin embargo, ahora la Federación de Trabajadores de Edificios reiteró la validez del acuerdo, considerándolo en plena vigencia, dado que ha transcurrido más de 30 días desde su presentación, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 23.546. Como consecuencia, el aumento salarial contemplado en la nueva escala debe ser aplicado de inmediato.

"En varios sectores de la economía se pretende no resolver el impacto inflacionario a partir de la recuperación de los salarios acordadas en paritarias de manera libre postergando la homologación. Eso impacta en la calidad de vida de los trabajadores. Los acuerdos no pueden ser dilatados ya que representan el libre acuerdo y voluntad de empleadores y trabajadores, cumpliendo la máxima comunicada por la actual administración de que no condicionaría los acuerdos de partes", expresaron desde el sindicato en un comunicado.