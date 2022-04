Paro bancario: los motivos detrás de la medida que afecta a los bancos de todo el país

El gremio, en consecuencia, dispuso para este jueves un cese de actividades por 24 horas por falta de acuerdo, tras calificar de "inadmisible" la propuesta que las entidades bancarias les presentaron en una audiencia paritaria el miércoles.

El sindicalista hizo un llamado de atención a las empresas financieras: "Entiendan que los trabajadores están enojados con los bancos y se espera una respuesta urgente. Esperemos que luego de la medida de fuerza podamos sentarnos a negociar desde otro lugar", indicó.

Sergio Palazzo habló del paro bancario

442acb8607064b193538cc8289dfd818_L.jpg

Asimismo, indicó que "en el lapso de un año, los bancos incrementaron entre un 60 y 189 por ciento los paquetes para los usuarios de servicios en dos y tres veces. ¿Por qué les parece mucho que pidamos el 60 por ciento como piso o un tratamiento similar a lo que le cobran a los clientes?".

"Entre los banqueros de la Argentina se van a repartir 121 mil millones de pesos, solo el 20 por ciento de lo que ganaron. Los dividendos acumulados por los dueños de los bancos. Les quedan unos 600 mil millones todavía. Ganan muchísimo dinero", añadió el líder de La Bancaria.

Críticas al Gobierno

Sergio Palazzo, titular de La Bancaria (Foto: archivo).

"No es nada personal con (el ministro de Economía) Martín Guzmán, es lógico que quien está al frente de Economía esté en el centro. Yo formulo críticas por el tema precios, me gané varias críticas pero tenía razón. Decía que no se estaban controlando bien los precios", señaló Palazzo.

Y en ese aspecto, añadió: "Es claro que erramos en la política inflacionaria, sino no tendríamos la inflación que tenemos. Tener un 60 por ciento de inflación en la Argentina es un gran problema que no está resuelto".

"Yo creo que el Presidente da lineamientos y el ministro de Economía da sugerencias. No tengo dudas de que en los lineamientos está preservar los ingresos de los que menos tienen, pero cuando no se atiende la contraparte que son los ingresos de los empresarios hay un problema pero que es ministerial y no del Presidente", consideró.

En otro orden, Palazzo se refirió a la interna del oficialismo y consideró: "Ojalá se pueda resolver y retomemos una senda de diálogo para articular un programa de Gobierno que ponga en su lugar al sujeto político por el que se creó al Frente de Todos, que es el que menos tiene. Este no está viendo eso y por eso perdimos 5 millones de votos".