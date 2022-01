Propiedades: ¿seguirán bajando los precios de los departamentos?

“Los precios de las propiedades van a seguir bajando. Quizás no como el año pasado, que cotizaron por debajo del 20%, pero sí entre un 5% y 7% más”, precisó; y además consideró que “falta mucho para que se revierta el panorama y los precios vuelvan a subir”.

Sobre la falta de medidas que favorezcan la situación, Champanier expresó que “mientras esté este gobierno no va a pasar nada porque no hay ningún tipo de incentivo económico ni medidas que brinden seguridad a las inversiones realizadas y la demanda no va a crecer, se va a mantener, o a lo sumo subir un poco”.

Para el especialista, “eso generará que aumente aún más el sobre stock de propiedades que ya hay en el mercado”.

A modo de ejemplo, contó que en diciembre de 2021 las cuatro oficinas que tiene su inmobiliaria (dos en Palermo y dos en Villa Devoto) tomaron 256 nuevas propiedades para vender y concretaron alrededor de 200 operaciones. “Nos sobraron 50 unidades, que representan más de un 20%. Y esto se mantendrá en los próximos meses”, proyectó.

Qué pasará con los valores de los inmuebles

De las ventas, un 80% correspondió a departamento y el resto se repartió entre locales comerciales y casas. La tipología más buscada fue la de 3 ambientes, con un valor promedio de US$ 2000 el m2 para los usados y de US$ 2400, para los nuevos.

“Esta tendencia se vio reflejada en las escrituras del 2021, que sacando las del 2020 por el contexto de la cuarentena estricta y la fuerte paralización de la actividad inmobiliaria, fue la peor de la historia”, sentenció Champanier al referirse a que el año pasado cerró con 25 mil escrituras, casi la mitad de las cifras alcanzadas pre-pandemia.

“Estoy convencido de que en 2022 las ventas van a mejorar, pero eso no impactará en los precios. Para que los valores puedan volver a subir tenemos que hablar de 40 mil o 50 mil escrituras anuales y hoy estamos muy lejos de esos números”, aseguró el experto en bienes raíces.

En este sentido, hizo hincapié en que los precios se manejan por oferta y demanda y advirtió que “los nuevos emprendimientos cada vez van a salir más baratos porque bajó el precio de la tierra y el costo de la construcción, y eso también va a impulsar la rebaja de los departamentos usados”.

Por último, indicó, con la caída de casi un 20% del valor del m2 en el último año muchos dueños decidieron resignar precio y deshacerse de su inmueble antes que destinarlo al alquiler o conservarlo y esperar tiempos mejores. “Al ritmo de la escrituración actual, cada vez vamos a necesitar más años para agotar el stock disponible”, concluyó.