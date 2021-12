Según la calificadora Moody's, la Argentina tiene un alto riesgo de volver a devaluar

“Los precios de los bonos están bajos y los spread están altísimos. El mercado da por descontado que la Argentina tendrá que reestructurar su deuda nuevamente y nosotros estamos de acuerdo: mantenemos la calificación de la Argentina en un nivel que es consistente con el default”, agregó Torres, en una conferencia de prensa, al ser consultado sobre el riesgo país que se encuentra en niveles de más de 1800 puntos.

Además, aseguró que la inflación subirá en 2022 y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una medida “necesaria pero no suficiente” para recuperar la credibilidad.

En tanto, indicó que Argentina tiene una cantidad de deuda en dólares con vencimientos a partir de 2024 que son difíciles de pagar si no se pueden refinanciar. “Hoy es imposible hacerlo si la Argentina no tienen acceso a los mercados. Si esto no cambia llegado el momento, irá a un default”, advirtió.

Qué dijo Moody’s sobre la negociación con el FMI

En este sentido indicó que un programa con el FMI cumple dos funciones. Primero, "arreglar los pagos con dicho fondo, porque si entra en default eso llevará a que otros organismos como el Banco Mundial no le presten".

La segunda función es que "obliga a la Argentina a decir qué va a hacer en los próximos años con el plan plurianual. Un acuerdo le va a dar una oportunidad, por supuesto si se cumple”.

“Si la Argentina entra en un default con el FMI, llegarán otros problemas, los organismos multilaterales no le prestarán más tampoco. Firmar un acuerdo, además, le permite diseñar un plan plurianual, que hasta ahora no se ha dado a conocer”, dijo.

Hoy, la Argentina se encuentra en el penúltimo escalón de la clasificación de Moody’s, lo que presume una alta probabilidad de un evento de default de la deuda.

En julio, el FMI preveía una recuperación de 6,4% para la Argentina.

Y añadió: “Lo más importante es que el acuerdo se cumpla y haya una clara señal de que el Gobierno va a mantener las políticas fiscales y monetarias. Eso se va a ver en el acceso de la Argentina al financiamiento, en la medida en que vaya bajando el riesgo país”.

El analista de Moody’s reflexionó sobre la inflación

Sobre la inflación, sostuvo: "La Argentina está en 50 o 52% y eso es con varios precios congelados: electricidad, energía, el dólar oficial. Se busca limitar la inflación pero con un ancla del tipo de cambio, hasta que llega u momento que no se puede sostener, habrá una devaluación abrupta y lleve a un salto inflacionario”.

“Desde la perspectiva de crédito, el Gobierno debe darle prioridad a pagar la deuda, y eso exige acceder a los mercados y eso no está. Lo concreto es reducir algunas de las vulnerabilidades económicas. Pero hay otro elemento: la confianza, porque los números fiscales mejoraron y bajó la asistencia del Banco Central al Tesoro, pero como no hay confianza de que el Gobierno va a continuar con esta reducción del déficit, no se traduce en mejores expectativas”.

Argentina en crisis

"Argentina repite sus crisis una y otra vez, hay un circulo vicioso de querer bajar la inflación hacerlo a través de un ancla de tipo de cambio, no hacerlo con otras políticas, y bancarlo y llega un momento en que las presiones para devaluar y explota. Para salir de ese ciclo, no es fácil. Lo que va a requerir es que haya continuidad de ciertas políticas".

En ese sentido, Torres planteó que el "rol del BCRA debe ser prioridad mantener una moneda estable y una inflación más baja y eso se tiene que dar en varios gobiernos. Ningún gobierno de la Argentina de ningún tipo de ideología puede por sí solo y por un período resolver el problema de la Argentina. Requiere que haya ciertas cosas que no se debatan más".

dolares-dinero.jpg "No hay demasiadas reservas. Y hay que lleesperar la llegada de los dólares de la soja en abril", analiza "José Tasa".

"Creo que el Gobierno busca evitar una corrección brusca del tipo de cambio. Es muy difícil que no haya algún tipo de ajuste en algún momento. El dólar oficial está en torno a los $100 y los diferentes tipos de cambio alternativos están en $200, un poco más o menos. El mercado está comprando y vendiendo a ese precio. Eso significa que, si se libera, seguramente el valor será más que $100″, indicó.

Devaluación

Sobre la devaluación, agregó que “es muy difícil que no haya un salto cambiario; los diferentes dólares, paralelos y oficiales están en 200 pesos, así que si liberás el tipo de cambio, posiblemente llegue a 150 el tipo de cambio oficial. Los gobiernos que se encuentran en esta situación tratan de hacerlo en forma gradual, pero eso es imposible sin políticas que generen confianza”.

El analista consideró que la Argentina tendrá que dar muchas señales para recortar el indicador de riesgo país desde los más de 1800 puntos actuales a un nivel de 400 unidades, más parecido al de sus pares regionales. Torres no prevé que esa reducción se pueda dar en el futuro cercano.