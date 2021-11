Gobierno vs. FMI: afirman que sigue la negociación, pero rechazan que el plan económico "lo escriba el Fondo"

"Estamos yendo a un país donde todos puedan tener acceso al trabajo, a consumir, y disfrutar de la vida en paz”, dijo la vocera oficial en su conferencia semanal a una semana de las elecciones legislativas donde el oficialismo pondrá en juego su mayoría parlamentaria.

Cerruti salió al cruce de las críticas de la oposición que dice que no hay un plan económico y reclamó acuerdos para que "el presupuesto 2022 "se vote antes de fin de año" en el Congreso.

Para eso, el Gobierno analiza extender las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre y no descarta incluso, convocar a extraordinarias en el verano.

En su tercera conferencia de prensa en la Casa Rosada como ministra portavoz del Gobierno, la ex diputada y periodista Gabriela Cerruti destacó los "logros" y apoyos obtenidos por Alberto Fernández en la gira europea para que el G20 incluya recomendación al FMI para la eliminación de sobretasas y la creación de un fondo de resiliencia para ayudar a países sobre endeudados como Argentina.

El balance de la gira el G20 y la COP 26

La vocera salió a desmentir que el Gobierno haya regresado con las manos vacías de Europa ante la demora del acuerdo con el FMI que deberá esperar al menos hasta que en diciembre el directorio del organismo internacional trate el tema de la deuda argentina y los sobrecargos.

Alberto Fernández y su saludo con el presidente de EE.UU. Joe Biden en el G20, Roma.jpg

"Trajimos del G20 dos logros, primero pedirle al fondo que discuta y piense la injusticia de los sobrecargos para países como la Argentina que durante el gobierno de Mauricio Macri han tomado un nivel de deuda criminal que compromete el futuro de los argentinos y la creación del fondo de resiliencia y la posibilidad de comenzar a discutir acciones ambientales para el canje de deuda", añadió Cerruti.

que compromete el futuro de los argentinos y la creación del fondo de resiliencia y la posibilidad de comenzar a discutir acciones ambientales para el canje de deuda", añadió Cerruti. "La oposición está ofuscada con la gira del presidente Alberto Fernández porque nos tiene muy satisfechos el resultado.

El mundo entiende la denuncia del acuerdo entre las anteriores autoridades del FMI con el ex presidente Mauricio Macri". "El presidente mantuvo reuniones bilaterales muy importantes y un saludo casual y muy cordial con el presidente de EE.UU. Joe Biden, que lo invitó a participar de la discusión del tema del metano. Ahí Alberto Fernández pronunció un discurso que tuvo mucho impacto para la región y fue muy escuchado por todos los líderes mundiales", dijo Cerruti.

Guzmán sigue negociando con el FMI: Cerruti criticó los "monitoreos" del Fondo

Gabriela Cerruti conferencia de prensa (2).png

"Preguntan si vamos a acordar un plan económico con el FMI donde el Fondo Monetario nos diga -como nos dijo tantas veces a través de la historia- qué es lo que tenemos que hacer y qué no para pagar a ellos a costa de la salud, la educación y el hambre de los argentinos, no. Ese plan económico hecho y monitoreado por el FMI, no", dijo la vocera del Gobierno.

Cerruti no precisó si el gobierno espera una misión del Fondo en los próximos días en el país para monitorear la economía, pero dijo que “las reuniones son permanentes” con Guzmán en distintos formatos.

Mientras tanto, admitió: "se van a ir haciendo los pagos de los vencimientos que se pueden hacer. Esto está previsto en la negociación que está llevando adelante Guzmán y el presidente Alberto Fernández”.

¿Habrá acuerdo con la oposición para el "día después" de las elecciones?

Ministro Martín Guzmán rodeado por Sergio Massa, Máximo Kirchner y el jefe de Gabinete, Santiago CAfiero, entre otros funcionarios y legisladores, en busca de apoyo al acuerdo con el FMI (Foto: Ministerio de Economía)

Cerruti apeló a la colaboración de la oposición en el Congreso para que “el Presupuesto 2022 sea votado antes de fin de año como ocurre siempre”.

“Nuestra fuerza política nunca dejó a un gobierno sin presupuesto”, dijo la portavoz presidencial y apuntó contra Juntos por el Cambio en el pasado cuando integraron el “Grupo A” que frenó el presupuesto en el segundo gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Que se vote el presupuesto “dependerá de las negociaciones que está llevando adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente del bloque, Máximo Kirchner", dijo la portavoz del Gobierno que apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Hasta ahora lo único que hemos recibido es un 'no' de Horacio Rodríguez Larreta".

El dólar y su influencia en la inflación

dolar1.jpg El valor del dólar ahorro se calcula sobre el valor de venta del día, más la suma del impuesto PAIS (30%) y la retención a cuenta de Ganancias (35%).

Cerruti dijo que “el aumento no es del dólar, es del dólar blue", al que consideró nuevamente como “un mercado pequeño tiene más que ver con la situación política más que económica que en la situación macroeconómica son todos números buenos”.

Elecciones, cierre de campaña y ¿una derrota irreversible?

Alberto Fernández se puso al frente de la campaña mientras el Frente de Todos redefine equipos y estrategias tras la derrota en las PASO 2021..jpg

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que una derrota similar a la de las PASO se repita en las elecciones legislativas del 14 de noviembre, Cerruti dijo que "el gobierno no comenta encuestas" y ratificó que esperan "mejorar" el resultado electoral en las elecciones legislativas generales.

"Después del 15 de noviembre vamos a seguir gobernando como hasta ahora, por el rumbo hacia una Argentina inclusiva, justa y redistributiva”, dijo Cerruti tras confirmar que el acto de cierre de campaña del oficialismo “se va a desarrollar este sábado 6 en Merlo con la palabra de cierre a cargo del presidente Alberto Fernández y la ausencia, por su operación reciente, de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Minutos más tarde tendría que desdecirse. Al final el acto será el 11 y no se sabe si estará o no Cristina.