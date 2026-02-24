Un ex gran hermano cruzó con todo a Tomás Dente luego de que destrozara a Gran Hermano y a Andrea del Boca
Tomás Dente cuestionó el formato de Gran Hermano, participantes y Andrea del Boca, y un exparticipante lo liquidó en redes sociales. Mira el fuerte descargo.
24 feb 2026, 20:00
Como ocurre en cada estreno de Gran Hermano, no tardaron en aparecer las voces críticas que ponen en duda el formato y todo lo que despierta a su alrededor.Tomás Dente fue uno de los que se sumó a las críticas, pero esta vez se topó con una respuesta que no dejó pasar sus palabras
Martín Pepa, recordado por haber comprado 15 kilos de lechuga en la edición 2011, se mostró indignado ante los dichos del conductor, que en su descargo, apuntó especialmente contra Andrea del Boca, primera en ingresar al certamen este 23 de febrero pero profundizó más y cuestionó a todos: "¿En serio Andrea del Boca en Gran Hermano? No se puede caer más bajo...".
"Hola, Tomás Dente. Espero que cuando necesites participantes de Gran Hermano para algún programa tuyo, como me lo pediste más de una vez, no vengas después haciéndote el copado", comenzó diciendo Pepa en su cuenta de X.
Además, trazó una comparación con Natacha Jaitt y el rol que, según su mirada, habría adoptado en los medios: "Entiendo esta “nueva postura”, copia de Natacha Jaitt, que adoptaste para hacerte notar. Pero Natacha se movía, investigaba, se metía en el barro y no tenía doble discurso. Entiendo también el bait y jamás defiendo chorros, pero te estás convirtiendo en lo mismo que criticás
"Gente que tira títulos sin fundamento. Te puedo hacer un listado de participantes de Gran Hermano que cumplieron sus metas de vida. ¿No será que el problema emocional lo tenés vos?", concluyó su descargo, apuntando directamente contra él.
Que dijo Tomás Dente de Gran Hermano
Tomás Dente aguardó el inicio de Gran Hermano Generación Dorada para lanzar duras críticas contra el formato y, sobre todo, contra el fenómeno que se activa alrededor de quienes deciden anotarse.
Luego de cargar contra Andrea del Boca, el conductor siguió su descargo y ninguneó a las personas que forman parte del reality y que buscan alternativas para llegar a cumplir sus sueños. Para Dente esto no es más que caer en la comodidad.
“No se puede caer más bajo. Para mí son todos una manga de insolventes emocionales. ¿Quieren un lugar en el mundo? Rómpanse el alma, salgan a laburar, estudien, suden la gota gorda. Tómense el tren, el subte o el colectivo a las seis de la mañana, colgados como monos. Vayan, fichen, trabajen, capacítense. Así se saca el país adelante, mononeuronales", arremetió fuertemente contra aquellos que deciden ingresar.
Lejos de quedar ahí, terminó su descargo: "Este es el modelo de país que ya quedó en el pasado: dieciocho vagos adentro de una casa, midiéndosela a ver quién la tiene más larga y 17 puntos de rating mirando esa porquería. ¿Te queres entretener? Agarra un libro. Yo en mi casa tengo una biblioteca maravillosa, siempre hay un libro que me acompaña. Encima inocula una violencia a la sociedad".