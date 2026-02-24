Un ex gran hermano cruzó con todo a Tomás Dente luego de que destrozara a Gran Hermano y a Andrea del Boca

"Gente que tira títulos sin fundamento. Te puedo hacer un listado de participantes de Gran Hermano que cumplieron sus metas de vida. ¿No será que el problema emocional lo tenés vos?", concluyó su descargo, apuntando directamente contra él.

Martin Pepa contra Dente

Que dijo Tomás Dente de Gran Hermano

Tomás Dente aguardó el inicio de Gran Hermano Generación Dorada para lanzar duras críticas contra el formato y, sobre todo, contra el fenómeno que se activa alrededor de quienes deciden anotarse.

Luego de cargar contra Andrea del Boca, el conductor siguió su descargo y ninguneó a las personas que forman parte del reality y que buscan alternativas para llegar a cumplir sus sueños. Para Dente esto no es más que caer en la comodidad.

“No se puede caer más bajo. Para mí son todos una manga de insolventes emocionales. ¿Quieren un lugar en el mundo? Rómpanse el alma, salgan a laburar, estudien, suden la gota gorda. Tómense el tren, el subte o el colectivo a las seis de la mañana, colgados como monos. Vayan, fichen, trabajen, capacítense. Así se saca el país adelante, mononeuronales", arremetió fuertemente contra aquellos que deciden ingresar.

Lejos de quedar ahí, terminó su descargo: "Este es el modelo de país que ya quedó en el pasado: dieciocho vagos adentro de una casa, midiéndosela a ver quién la tiene más larga y 17 puntos de rating mirando esa porquería. ¿Te queres entretener? Agarra un libro. Yo en mi casa tengo una biblioteca maravillosa, siempre hay un libro que me acompaña. Encima inocula una violencia a la sociedad".