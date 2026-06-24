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Viajar en avión será un poco más caro: el Gobierno aumentó una tasa aeroportuaria

La actualización alcanza a los vuelos de cabotaje, regionales e internacionales emitidos desde este 27 de junio. El recargo financia los servicios de seguridad aeroportuaria que presta la PSA.

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Viajar en avión será más caro: el Gobierno aumentó más de 500% una tasa aeroportuaria

Viajar en avión será más caro: el Gobierno aumentó más de 500% una tasa aeroportuaria

Quienes compren pasajes de avión desde este viernes deberán afrontar un recargo más alto dentro del valor final del ticket. El Gobierno nacional actualizó la Tasa de Seguridad de la Aviación, un concepto que se cobra a cada pasajero para financiar las tareas de control y prevención que realiza la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los aeropuertos del país.

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La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y representa la primera modificación de este cargo desde comienzos de 2023.

“Resulta necesario actualizar el valor de la tasa atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad”, justificó el Ministerio de Seguridad.

Aumenta la tasa de seguridad de aviación: a quiénes alcanza

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la actualización responde al incremento de los costos necesarios para sostener el sistema de seguridad aeroportuaria y remarcaron la necesidad de mantener una relación equilibrada entre el valor de la tasa y el servicio que financia.

La denominada Tasa de Seguridad de la Aviación fue creada por ley en 2006 y se aplica a quienes embarcan en vuelos regulares desde aeropuertos integrados al Sistema Nacional de Aeropuertos. Su objetivo es cubrir parte de las tareas destinadas a prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad de la actividad aérea.

Quiénes no deberán pagarla

Hay cuatro grupos de pasajeros que quedan exceptuados del pago de la Tasa de Seguridad de la Aviación. Estos son:

  • Los pasajeros menores de 3 años en el caso de los vuelos de cabotaje y menores de 2 años para vuelos internacionales o vuelos regionales.
  • Diplomáticos.
  • Los pasajeros que embarquen en aeronaves de matrículas públicas, nacionales o provinciales como las militares, sanitarias, policiales, aduaneras, en cumplimiento de su misión específica o en aeronaves sanitarias.
  • Los “pasajeros en tránsito”, es decir, quienes llegan a un aeropuerto, realizan una escala y continúan el viaje en el mismo vuelo.
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