Viajar en avión será un poco más caro: el Gobierno aumentó una tasa aeroportuaria

Aumenta la tasa de seguridad de aviación: a quiénes alcanza

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la actualización responde al incremento de los costos necesarios para sostener el sistema de seguridad aeroportuaria y remarcaron la necesidad de mantener una relación equilibrada entre el valor de la tasa y el servicio que financia.

La denominada Tasa de Seguridad de la Aviación fue creada por ley en 2006 y se aplica a quienes embarcan en vuelos regulares desde aeropuertos integrados al Sistema Nacional de Aeropuertos. Su objetivo es cubrir parte de las tareas destinadas a prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad de la actividad aérea.

Quiénes no deberán pagarla

Hay cuatro grupos de pasajeros que quedan exceptuados del pago de la Tasa de Seguridad de la Aviación. Estos son: