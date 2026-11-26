Las expresiones generaron nuevas tensiones entre Buenos Aires y Brasilia. En ese contexto, el Gobierno brasileño informó que Julio Bitelli, quien se desempeñaba como embajador de Brasil en la Argentina, no regresará a su puesto. Además, comunicó que el presidente Javier Milei no será invitado a la ceremonia de asunción del nuevo mandato de Lula.

Durante su intervención, Pichetto también cuestionó la participación del canciller en programas televisivos y comparó la posición del Gobierno argentino con la de Estados Unidos. “Asiste a programas donde tiene actitudes tilingas y habla tonterías de un proceso electoral que ha sido reconocido hasta por EE.UU. y por Trump, que va a convocar a Lula a una bilateral que nuestro Presidente nunca tuvo”, sostuvo.

En esa línea, advirtió sobre las consecuencias que podría tener el conflicto diplomático para la relación bilateral y el Mercosur: “Clavamos el último clavo en el ataúd en el proceso de integración económica con Brasil”.

El diputado formalizó entonces su pedido de interpelación a Quirno para que comparezca ante el Congreso y explique sus declaraciones. “Voy a plantear un pedido de interpelación al señor canciller Quirno para que venga a dar explicaciones de lo que acaba de hacer, para que no asista a programas televisivos a decir tonterías”, manifestó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le respondió que el planteo no podía tratarse sin un proyecto presentado formalmente y le indicó que debía ingresarlo por mesa de entrada. Pichetto insistió y la Cámara votó el pedido, pero no llegó alcanzar los tres cuartos de votos, que necesitaba para ser aprobado.