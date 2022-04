El editorial de Baby Etchecopar: ¿Qué Poder?

“A mí me parece que ni Alberto es tan boludo ni Cristina tan turra. Creo que son los dos igual de malos. Alberto no es ningún boludo porque ya se hubiera ido hace un año. El tipo resiste y Cristina cada vez se cocina más” “A mí me parece que ni Alberto es tan boludo ni Cristina tan turra. Creo que son los dos igual de malos. Alberto no es ningún boludo porque ya se hubiera ido hace un año. El tipo resiste y Cristina cada vez se cocina más”

"Un tipo con las condiciones de Alberto Fernández no hubiera durado ni un minuto en el kirchnerismo. Creo que es todo para entretenernos. Operativo clamor y sacarla a Cristina como candidata".

"No subestimemos a Alberto Fernández, no creamos que es un boludo. Las causas a Cristina le siguen cayendo, Alberto mientras juega con el bebé, le tira el palito a Dylan. Se encerró en la quinta y que se maten ellos. Lo quisieron sacar diez veces a Guzmán y no pudieron. No se crean que son tan boludos".

"El argentino es vago, acá no hay hambre, acá hay vagos. Esto se lo discuto a cualquiera. Este es un país de atorrantes. El laburo no es un castigo. Hay que romperse el culo".

"4 millones de boludos mantenemos a 40 millones de atorrantes. Y ahora están viendo quién tiene el poder dentro de un año y medio. Seguimos manteniendo zánganos, el país está cada vez peor. Es una cuenta matemática".

El editorial completo de Baby Etchecopar: