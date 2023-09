El nuevo desafío profesional de Judith Kovalovsky, ex coach de ShowMatch: "Agradezco siempre las oportunidades"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Judi Kovalovsky (@judikova)

-¿Qué es el fitness dance?

En realidad yo hago fitness fusionado con otras técnicas y por otro lado soy bailarina y profe de toda la vida, pero a veces lo fusiono y uso el baile como cardio y como método para liberar buenas energías.

-¿Qué beneficios tiene?

Los beneficios son muchos, en general se asocia con la pérdida de peso o con tonificar, pero también ayuda muchísimo a nuestra salud y sobre todo a nuestra salud mental. El día que entrenás o te tomas un rato para hacer alguna actividad te cambia la energía .

-Es un deporte y baile para todas las edades...

Es para todas las edades y los niveles, me gusta que se incorpore como parte de la rutina. Hay gente que piensa: “si no hice nada a esta altura ya no voy a poder…” Y nada que ver. Por eso les presento diferentes opciones, yo estudio mucho y siempre voy buscando nuevas técnicas para fusionar y armar así mi propio estilo. Me gusta el trabajo de funcional bien especifico, pilates, yoga, danza…

-¿Cómo tomaste esta propuesta de Telefe y cómo son las cápsulas?

Me fascina, agradezco siempre las oportunidades y donde puedo ser yo y sobre todo donde me permiten ofrecer lo que siento que puede ayudar a alguien más. Realmente lo disfruto mucho y participo desde la creatividad en el contenido. Me gusta trabajar con un equipo buena onda, nos divertimos mucho.

-¿Qué personaje te gustaría recibir para este formato?

Tengo varios, pero a veces se complican los horarios... Sé que van a venir, yo propuse invitar colegas porque siempre lo hago en mis redes, hay gente que compite pero para mi uno se potencia con el otro y voy por eso. Los que me conocen saben que soy así.