La importante revelación que hizo Trump a horas de que venza el ultimátum dado a Irán

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Mientras tanto, preventivamente, autoridades en Irán han administrado a parte de su población pastillas de yodo, un elemento usado para proteger a la glándula tiroides, una de las que primero se afecta de manera irremediable ante una fuerte radiación nuclear.

En otras palabras, el mensaje de Washington hoy es doble: no habrá bomba atómica, pero sí podría haber una ofensiva devastadora. Ya lo advirtió Trump: "Hoy puede desaparecer una civilización".

"No usaremos armas nucleares"

Ese parece ser el único límite que tiene la Casa Blanca en este ataque devastador que Trump anticipa desde hace días. En diálogo con los periodistas dijo que en solo 4 horas , desde las 21 a la 01.00 hora argentina, puede terminar para siempre con lo que es hoy como país, Irán. En su mensaje de Truth habló sin mencionarlas de las muertes de los líderes fundamentalistas de Irán. "Ahora que tenemos Total y Completo Cambio de Régimen, en el que mentes distintas, más inteligentes, y menos radicalizadas se imponen, puede que algo revolucionariamente maravilloso pueda pasar, ¿QUIÉN SABE?", dijo y se preguntó en su mensaje por esa red social.

ultimátum de EE.UU. Los blancos que prometió hacer desaparecer Trump en su ataque a Irán. (Foto: A24.com)

Pero al mismo tiempo que habla de devastación - hasta la edad de piedra, como dijo en otro momento - le envió un mensaje al pueblo iraní: "Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán”, termina su escrito. Augurando un "nuevo Irán". Pero cabe preguntarse con quienes, si habla de demoler o acabar con un país. Nada menos que de 93 millones de personas.

Una voz en contra de la Iglesia de EE.UU.

Cuando se eligió a Robert Francis Prevost, el cardenal norteamericano, como el sucesor del papa Francisco, Trump no se mostró muy satisfecho. El papa Leon XIV no tiene las mismas ideas del ocupante de la Casa Blanca. Además, es de la orden de San Agustín y vivió 12 años en Perú. Vio una realidad muy diferente que la del magnate de Nueva York y Miami. Por eso, el domingo de Pascua, en su homilía dijo que no había que naturalizar las guerras y que ese era un mal de la época. Siguiendo sus palabras, el arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, instó al presidente Donald Trump a no llevar adelante la acción militar con la que amenazó a Irán.

“La amenaza de destruir toda una civilización y el ataque deliberado contra infraestructura civil no pueden justificarse moralmente”, afirmó Coakley en un comunicado inusualmente duro dirigido de manera explícita al mandatario. “Le pido al presidente Trump que retroceda al borde de la guerra y negocie una salida justa en favor de la paz, antes de que se pierdan más vidas”, agregó.

Pero nada parece conmover al presidente norteamericano. Ya dijo que el tiempo avanza sin pausa hasta que se cumpla el plazo. En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU, por el veto de Rusia y China, no aprobó una moción para crear una fuerza que vaya a liberar el estrecho de Ormuz.

La Casa Blanca - como dijimos - negó que contemple utilizar armas nucleares contra Irán. Desde Budapest, Hungría, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, dijo que las fuerzas estadounidenses tienen armas que "hasta ahora no han decidido usar" en Irán.

El mundo está en una situación límite puesto por el hombre que dijo "merecía sobradamente el premio Nobel de la Paz". Luego dijo que ya no le interesaba - cuando lo recibió María Corina Machado - y desde entonces no paró de atacar. Un grupo comando tomó en su lugar de descanso al dictador Nicolás Maduro en Venezuela y lo llevó a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorista. Amenazó con apoderarse de Groenlandia. Amenaza a Cuba con "tomarlo cuando quiera". Atacó a Irán junto con Israel el 28 de febrero y eliminó a su líder, Ali Khamenei. Irán respondió con ataques a Israel y bases norteamericanas en países árabes. También cerró el paso por el estrecho de Ormuz.

Pese a que Trump dijo que "no necesita el petróleo de esa zona", dio este ultimátum de devastación contra Irán si no lo reabre. A las 21 horas, se vence el plazo.