La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba con toda su familia. 

manuel-adorni-y-bettina-julieta-angeletti-2 La investigación surgió a raíz de un viaje de Adorni a Punta del Este.

En otro avance clave, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa. Esta medida permitirá acceder al detalle de los gastos realizados con tarjetas de crédito durante el viaje a Aruba y en el resto del período bajo análisis.

El objetivo de la causa es determinar si el nivel de gastos, viajes e inversiones del funcionario es compatible con sus ingresos declarados.

Más viajes bajo la lupa

La investigación también puso el foco en otros desplazamientos internacionales. Uno de ellos ocurrió en el marco del evento “Argentina Week 2026” en Nueva York, donde Adorni viajó con su pareja.

En ese caso, el pasaje del jefe de Gabinete costó 4.910 dólares y fue cubierto por una agencia estatal que financia vuelos oficiales. Sin embargo, aún no se pudo establecer quién pagó el ticket de Angeletti, que ascendió a 5.154 dólares.

Ambos regresaron al país en el vuelo directo JFK-EZE del 14 de marzo de 2026, lo que también quedó incorporado al expediente judicial.

manuel-adorni-y-bettina-angeletti-en-una-imagen-de-diciembre-de-2021-foto-instagrammadorniarchivo-33UPLGM6TBEH5EOWD6ZCWNO2DY Manuel Adorni y Bettina Angeletti en una imagen de diciembre de 2021 (Foto: Instagram/@madorni/Archivo)

Vuelo privado y contratos bajo investigación

Otro de los puntos que analiza la Justicia es un viaje en avión privado a Punta del Este, que Adorni realizó junto a su familia y el periodista Marcelo Grandío, quien mantiene contratos con el Estado a través de la TV Pública.

En ese marco, la televisión estatal entregó la documentación vinculada a los acuerdos firmados con la productora ImHouse, relacionada con el entorno del funcionario.

Según consta en la causa, se investigan más de 15 viajes realizados desde diciembre de 2023 por Adorni y su esposa, tanto en conjunto como por separado.

Propiedades y nuevas declaraciones

En paralelo, la Justicia avanza sobre las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete. En las últimas horas declararon como testigos las jubiladas que le vendieron un departamento en Caballito.

Ambas mujeres se desligaron de la operación y apuntaron a sus hijos como intermediarios. Uno de ellos, señalado como presunto nexo y supuesto amigo de Adorni, fue citado a declarar el próximo 22 de abril.

La causa continúa en desarrollo y busca establecer si el patrimonio del funcionario se corresponde con sus ingresos o si existen irregularidades en el origen de los fondos.