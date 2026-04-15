La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba con toda su familia
La aerolínea Latam le envió la información al fiscal Gerardo Pollicita en la que informó la hoja de ruta del jefe de Gabinete que hizo escalas en Perú y Ecuador. Pagó en dólares y en efectivo.
La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó en primera clase a Aruba con toda su familia.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas información clave sobre sus viajes, gastos y movimientos financieros. El fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó que el funcionario pasó Año Nuevo junto a su familia en Aruba, en el Caribe, y avanzó con medidas para reconstruir el origen de los fondos utilizados.
De acuerdo a los datos aportados por la aerolínea LATAM Airlines a pedido de la Justicia, Adorniviajó el 29 de diciembre de 2024 con escala en Perú y regresó el 10 de enero de 2025, tras una conexión en Ecuador.
El funcionario se trasladó en primera clase junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos. Cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que suma un total de 5.800 dólares para todo el grupo familiar. Según pudo reconstruir la fiscalía, el pago se habría realizado en dólares y en efectivo, un punto central en la investigación.
Ahora, los investigadores buscan determinar en qué hotel se alojaron y cuánto dinero destinaron a la estadía en la isla.
En otro avance clave, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscaly bancario de Adorni y su esposa. Esta medida permitirá acceder al detalle de los gastos realizados con tarjetas de crédito durante el viaje a Aruba y en el resto del período bajo análisis.
El objetivo de la causa es determinar si el nivel de gastos, viajes e inversiones del funcionario es compatible con sus ingresos declarados.
Más viajes bajo la lupa
La investigación también puso el foco en otros desplazamientos internacionales. Uno de ellos ocurrió en el marco del evento “Argentina Week 2026” en Nueva York, donde Adorni viajó con su pareja.
En ese caso, el pasaje del jefe de Gabinete costó 4.910 dólares y fue cubierto por una agencia estatal que financia vuelos oficiales. Sin embargo, aún no se pudo establecer quién pagó el ticket de Angeletti, que ascendió a 5.154 dólares.
Ambos regresaron al país en el vuelo directo JFK-EZE del 14 de marzo de 2026, lo que también quedó incorporado al expediente judicial.
Vuelo privado y contratos bajo investigación
Otro de los puntos que analiza la Justicia es un viaje en avión privado a Punta del Este, que Adorni realizó junto a su familia y el periodista Marcelo Grandío, quien mantiene contratos con el Estado a través de la TV Pública.
En ese marco, la televisión estatal entregó la documentación vinculada a los acuerdos firmados con la productora ImHouse, relacionada con el entorno del funcionario.
Según consta en la causa, se investigan más de 15 viajes realizados desde diciembre de 2023 por Adorni y su esposa, tanto en conjunto como por separado.
Propiedades y nuevas declaraciones
En paralelo, la Justicia avanza sobre las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete. En las últimas horas declararon como testigos las jubiladas que le vendieron un departamento en Caballito.
Ambas mujeres se desligaron de la operación y apuntaron a sus hijos como intermediarios. Uno de ellos, señalado como presunto nexo y supuesto amigo de Adorni, fue citado a declarar el próximo 22 de abril.
La causa continúa en desarrollo y busca establecer si el patrimonio del funcionario se corresponde con sus ingresos o si existen irregularidades en el origen de los fondos.