Caso Adorni: declararon las jubiladas que le financiaron la compra del departamento de Caballito

El abogado del funcionario, Matías Ledesma, participa de la audiencia. También estuvo en otras audiencias de testigos.

departamento adorni

La compra del inmueble, ubicado sobre la calle Miró al 500, fue certificada el 18 de noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares. Según consta en la causa, Adorni pagó un anticipo de 30.000 dólares y se endeudó por los 200.000 restantes.

Ahora, por orden de la fiscalía, las testigos deberán entregar sus teléfonos celulares para que se analicen llamadas, mensajes, audios y correos electrónicos vinculados a la operación.

Caso Adorni: los próximos testigos que se presentarán en la Justicia

La investigación continuará la próxima semana con nuevas declaraciones. El lunes 20 fueron citados los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi. En tanto, el miércoles 22 declarará Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las mujeres involucradas.

Según la escribana Adriana Nechevenko, Feijoo es amigo de Adorni, lo que explicaría según su testimonio que las mujeres hayan otorgado una hipoteca sin intereses basada en la confianza entre las partes.

escribana adorni

Además, el exfutbolista Hugo Morales, quien era el dueño original del inmueble, declaró que Feijoo había reservado la propiedad para que luego la comprara su madre.

Otras propiedades bajo análisis

La pesquisa también se extenderá a otra propiedad vinculada al funcionario, ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. En ese marco, deberán declarar el ex dueño del inmueble, Juan Ernesto Cosentino, y el contratista Matias Tabar, quien estuvo a cargo de la remodelación.

A este último se le solicitó que aporte documentación clave, como presupuestos, órdenes de trabajo y detalles de las obras realizadas.

La investigación se inició tras una serie de denuncias por inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni y por un viaje en avión privado a Punta del Este.

En paralelo, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, su esposa y las personas que figuran como acreedoras.

También se solicitó información a ARCA para determinar si contaban con capacidad económica suficiente para justificar los créditos y garantías hipotecarias investigadas.

La causa sigue avanzando con nuevas pruebas y testimonios clave que podrían definir la situación judicial del jefe de Gabinete.