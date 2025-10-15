En vivo Radio La Red
Policiales
Córdoba
CORDOBA

La palabra del taxista que llevó a Pablo Laurta: "Se cambió la ropa porque..."

Además, contó que durante las ocho horas de viaje el nene preguntaba insistentemente por su madre.

LA PALABRA DEL TAXISTA QUE LLEVÓ A LAURTA: "SE CAMBIA LA ROPA PORQUE TENíA UN OLOR NAUSEABUNDO"

Joaquín, conductor de taxi, fue quien transportó a Laurta y su hijo desde Córdoba hasta Gualeguaychú, Entre Ríos, poco después de que el hombre cometiera un triple homicidio. Por motivos de seguridad, Joaquín decidió resguardar su identidad y expresó sentir miedo tras conocer la magnitud del caso.

El hallazgo clave que puede cambiar la causa del doble femicidio de Córdoba.
El hallazgo clave que puede cambiar la causa del doble femicidio de Córdoba.
Durante las ocho horas de viaje, Joaquín notó que el niño preguntaba insistentemente por su madre. Laurta le respondía que la madre no podía acompañarlo y que estaría un tiempo sin verla. El pequeño se mostró conforme con la explicación pero permaneció inquieto; incluso presentó fiebre y vómitos durante el trayecto. Según Joaquín, "el padre le dio una pastilla" para tranquilizarlo.

El taxista también relató que Laurta cambió la ruta prevista hacia Gualeguaychú alegando un cambio en los planes con sus amigos. Además, recordó un fuerte olor proveniente del pasajero, quien se cambió de ropa en una estación de servicio antes de iniciar el viaje. El pago fue realizado en efectivo tras cambiar moneda extranjera para evitar registros electrónicos.

Joaquín destacó la tranquilidad inusual del acusado durante todo el recorrido: "Muy tranquilo, como si nada hubiese pasado". Solo al final mencionó casos mediáticos sobre secuestros infantiles y expresó resentimiento hacia la madre del niño: "A mí me arruinó la vida". Tras enterarse por los medios sobre los crímenes cometidos por su pasajero, Joaquín recibió asistencia psicológica debido al impacto emocional vivido.


FUENTE: YOUTUBE
Se habló de
Córdoba
