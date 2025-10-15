En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Confesión
Femicidio
Femicidio

La dolorosa confesión de la hermana de Luna, la joven asesinada por Pablo Laurta: "No puedo..."

La mujer habló por primera vez y contó cómo fueron los últimos años de su hermana junto al principal sospechoso del doble femicidio que conmocionó al país.

Vivía aterrada: el estremecedor testimonio de la hermana de Luna

"Vivía aterrada": el estremecedor testimonio de la hermana de Luna, una de las víctimas del doble femicidio en Córdoba

Por primera vez, Laura, la hermana de Luna, una de las víctimas del doble femicidio ocurrido en Córdoba, habló públicamente sobre el calvario que vivió la joven antes de ser asesinada junto a su madre, Mariel. Con la voz quebrada y desde un profundo dolor, relató en diálogo con Luis Novaresio en A24 cómo se enteró del crimen, el miedo constante con el que vivía su hermana y la desesperación que la familia atraviesa hoy, centrada en el bienestar de Pedrito, el hijo de Luna.

Leé también El escalofriante entrenamiento de Pablo Laurta para cometer el doble femicidio que estremeció al país
El entrenamiento especial que hizo Pablo Laurta para cometer el doble femicidio que estremeció al país

Fue bien brusco, porque me enteré por las redes. Tuve que publicar en redes sociales para que alguien se contacte conmigo y me confirme lo que estaba pasando. Fue medio caótico, no tenía certezas, no sabía dónde estaba mi sobrino”, comenzó relatando Laura, que viajó desde Chile apenas conoció la noticia.

Embed

“Cuando llegué el lunes pude empezar a investigar más. Acá me han acompañado mucho, sobre todo la gente del pueblo, que me ayudó con los trámites y con todo lo que no sabía hacer. No es fácil venir desde otro país a enfrentar algo así”, contó, visiblemente conmovida.

La familia de Luna se mantiene unida. “Estamos todos juntos, la poquita familia que teníamos con Mariel y con Luna. Ahora nuestro foco es Pedrito. Queremos que esté contenido y que se haga justicia”, afirmó.

Sin embargo, por respeto al proceso judicial, Laura evitó dar detalles sobre el niño: “No puedo hablar de mi sobrino. Solo quiero que se haga lo mejor para él”, dijo.

Consultada sobre los últimos días de su hermana, la mujer recordó que habían hablado apenas dos semanas antes del crimen. “Estaba muy feliz porque se había inscripto en la universidad. Pero no me manifestó miedo en ese momento. Aunque vivía con miedo desde hacía años, siempre. No fue algo reciente: venían aterradas desde hace mucho”, relató.

luna-giardina-mariel-y-pablo-laurta

Doble femicidio: denuncias previas

Luna y su madre habían denunciado en varias oportunidades a Pablo Laurta, hoy principal sospechoso del doble femicidio. “Ella tenía botón antipánico y un cerco perimetral. Los vecinos estaban al tanto, la ayudaban, pero estaba muy sola. Vivía con miedo, no quería salir ni siquiera para hacer cosas simples. Vivía con llave, encerrada”, contó Laura.

La mujer también recordó el paso de su hermana por Uruguay, donde Laurta la había llevado con la excusa de un proyecto familiar. “No fue obligada, fue con él por un proyecto, pero allá cambió todo. Ya no tenía libertad para decidir, para moverse, para hablar. Vivía controlada. Logró escaparse y venir a Córdoba, y ahí empezó a pedir ayuda y hacer denuncias. Hace tres años que buscaba protección”, detalló.

Sobre el vínculo con el acusado, Laura fue contundente: “Lo conocí. Siempre me pareció raro, pero no quería juzgar sin conocer. Con el tiempo me di cuenta de que no estaba equivocada. Luna también lo vio, pero ya era tarde. Cuando quiso salir de esa relación, ya estaba atrapada”.

En tanto, la hermana de la víctima aclaró: “No tengo certeza de que le haya pegado, pero sí sé que sufrió violencia psicológica y económica durante años”.

“Ahora estamos enfocados en resguardar a mi sobrino, en darle paz a mi hermana y a su mamá. No quiero llenarme de más porquería, no quiero escuchar lo que dice él. Solo quiero que la justicia actúe”, expresó.

El dolor es inmenso, pero también la fortaleza. “No puedo creer que estemos viviendo esto. Es algo que uno ve en Netflix, no en su propia familia. Pero acá estamos, tratando de sostenernos entre todos”, dijo Laura, entre lágrimas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Confesión Femicidio Córdoba Crimen Noticias A24
Notas relacionadas
Pablo Laurta rompió el silencio y lanzó una frase estremecedora al ser trasladado por la Policía
La fuerte revelación de la hermana de Luna Giardina, una de las víctimas de Pablo Laurta
Triple crimen de Lara, Morena y Brenda: las grabaciones que las que hablan todos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar