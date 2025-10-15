La dolorosa confesión de la hermana de Luna, la joven asesinada por Pablo Laurta: "No puedo..."

Sin embargo, por respeto al proceso judicial, Laura evitó dar detalles sobre el niño: “No puedo hablar de mi sobrino. Solo quiero que se haga lo mejor para él”, dijo.

Consultada sobre los últimos días de su hermana, la mujer recordó que habían hablado apenas dos semanas antes del crimen. “Estaba muy feliz porque se había inscripto en la universidad. Pero no me manifestó miedo en ese momento. Aunque vivía con miedo desde hacía años, siempre. No fue algo reciente: venían aterradas desde hace mucho”, relató.

luna-giardina-mariel-y-pablo-laurta

Doble femicidio: denuncias previas

Luna y su madre habían denunciado en varias oportunidades a Pablo Laurta, hoy principal sospechoso del doble femicidio. “Ella tenía botón antipánico y un cerco perimetral. Los vecinos estaban al tanto, la ayudaban, pero estaba muy sola. Vivía con miedo, no quería salir ni siquiera para hacer cosas simples. Vivía con llave, encerrada”, contó Laura.

La mujer también recordó el paso de su hermana por Uruguay, donde Laurta la había llevado con la excusa de un proyecto familiar. “No fue obligada, fue con él por un proyecto, pero allá cambió todo. Ya no tenía libertad para decidir, para moverse, para hablar. Vivía controlada. Logró escaparse y venir a Córdoba, y ahí empezó a pedir ayuda y hacer denuncias. Hace tres años que buscaba protección”, detalló.

Sobre el vínculo con el acusado, Laura fue contundente: “Lo conocí. Siempre me pareció raro, pero no quería juzgar sin conocer. Con el tiempo me di cuenta de que no estaba equivocada. Luna también lo vio, pero ya era tarde. Cuando quiso salir de esa relación, ya estaba atrapada”.

En tanto, la hermana de la víctima aclaró: “No tengo certeza de que le haya pegado, pero sí sé que sufrió violencia psicológica y económica durante años”.

“Ahora estamos enfocados en resguardar a mi sobrino, en darle paz a mi hermana y a su mamá. No quiero llenarme de más porquería, no quiero escuchar lo que dice él. Solo quiero que la justicia actúe”, expresó.

El dolor es inmenso, pero también la fortaleza. “No puedo creer que estemos viviendo esto. Es algo que uno ve en Netflix, no en su propia familia. Pero acá estamos, tratando de sostenernos entre todos”, dijo Laura, entre lágrimas.