Policiales
Estados Unidos
Dólar
MERCADO CAMBIARIO

El Tesoro de Estados Unidos volvió a vender dólares en el mercado argentino

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó una operación de compra de pesos en la búsqueda de calma en el mercado cambiario en la antesala de las elecciones.

El Tesoro de Estados Unidos volvió a vender dólares en el mercado argentino

El Tesoro de Estados Unidos realizó este miércoles una compra de pesos argentinos en el mercado abierto, según informó Reuters. El secretario de Finanzas, Scott Bessent, precisó además que se trabaja en una línea de swap respaldada por Derechos Especiales de Giro (DEG) dentro del fondo de estabilización cambiaria estadounidense, destinado a asistir a la Argentina.

Durante una conferencia de prensa, Bessent fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos adquiera deuda argentina. “Podríamos”, respondió, sin ofrecer más detalles ni montos, de acuerdo con lo publicado por Reuters.

El funcionario agregó que una eventual victoria electoral del partido de Javier Milei fortalecería la capacidad del Gobierno argentino de bloquear proyectos considerados perjudiciales.

Javier Milei reune l gabinete antes de viajar a EEUU para reunirse con el secretario del TEsoro, Scott Bessent y con Donald Trump para cerrar un préstamo para frenar la volatilidad del dólar. Foto archivo

Bessent también confirmó que Washington busca articular con el sector privado la creación de un nuevo fondo de 20.000 millones de dólares, conformado por bancos y fondos soberanos, que acompañaría la línea de swap ya anunciada. Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, explicó a periodistas en Washington, según AFP.

De concretarse el mecanismo, el respaldo total de Estados Unidos a la Argentina alcanzaría 40.000 millones de dólares, señaló Bessent.

El anuncio tuvo impacto inmediato en el mercado cambiario: el dólar mayorista subió en las primeras horas a $1.390 para la venta, pero luego retrocedió a $1.360, el mismo valor del cierre anterior. En los bancos, la tendencia también se moderó: el Banco Nación pasó de $1.415 a $1.395 por dólar.

Pese al fuerte apoyo político y financiero de la administración de Donald Trump a Javier Milei para mantener la estabilidad cambiaria antes de las elecciones, el mercado sigue atento a la evolución hasta el 26 de octubre.

Las últimas jornadas estuvieron marcadas por la volatilidad, luego de que Trump ratificara su apoyo a Milei pero advirtiera que la continuidad de la ayuda dependerá del resultado electoral. “Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina”, sostuvo.

En la reunión del martes en Washington, Trump definió a Argentina como uno de los principales aliados de Estados Unidos en América del Sur, junto con El Salvador y Costa Rica, y subrayó que el respaldo obedece a una afinidad ideológica. Consultado sobre un eventual acuerdo de libre comercio, el mandatario estadounidense aseguró que “lo desea”, aunque aclaró que “por ahora la prioridad es la ayuda”. También afirmó que el salvataje no exige romper el swap con China, pero admitió que busca reducir la influencia económica y militar del gigante asiático en la región.

El Tesoro estadounidense ya había confirmado la semana pasada una compra directa de pesos en el mercado local, operación que impulsó las acciones y bonos argentinos y ayudó a moderar la cotización del dólar.

