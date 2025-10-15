El Tesoro de Estados Unidos volvió a vender dólares en el mercado argentino

De concretarse el mecanismo, el respaldo total de Estados Unidos a la Argentina alcanzaría 40.000 millones de dólares, señaló Bessent.

El anuncio tuvo impacto inmediato en el mercado cambiario: el dólar mayorista subió en las primeras horas a $1.390 para la venta, pero luego retrocedió a $1.360, el mismo valor del cierre anterior. En los bancos, la tendencia también se moderó: el Banco Nación pasó de $1.415 a $1.395 por dólar.

Pese al fuerte apoyo político y financiero de la administración de Donald Trump a Javier Milei para mantener la estabilidad cambiaria antes de las elecciones, el mercado sigue atento a la evolución hasta el 26 de octubre.

Las últimas jornadas estuvieron marcadas por la volatilidad, luego de que Trump ratificara su apoyo a Milei pero advirtiera que la continuidad de la ayuda dependerá del resultado electoral. “Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina”, sostuvo.

En la reunión del martes en Washington, Trump definió a Argentina como uno de los principales aliados de Estados Unidos en América del Sur, junto con El Salvador y Costa Rica, y subrayó que el respaldo obedece a una afinidad ideológica. Consultado sobre un eventual acuerdo de libre comercio, el mandatario estadounidense aseguró que “lo desea”, aunque aclaró que “por ahora la prioridad es la ayuda”. También afirmó que el salvataje no exige romper el swap con China, pero admitió que busca reducir la influencia económica y militar del gigante asiático en la región.

El Tesoro estadounidense ya había confirmado la semana pasada una compra directa de pesos en el mercado local, operación que impulsó las acciones y bonos argentinos y ayudó a moderar la cotización del dólar.