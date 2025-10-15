En vivo Radio La Red
"Me heló la sangre": el taxista que trasladó al presunto femicida reveló datos escalofriantes

El conductor que llevó a Pablo Laurta y a su hijo desde Córdoba hasta Entre Ríos relató los momentos previos a la detención del acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio.

El testimonio clave del taxista que permitió la detención de Pablo Laurta
El conductor, que prefirió mantener su identidad bajo reserva, relató que el sábado por la mañana levantó a Laurta y al niño en inmediaciones de la Plaza de los Niños, en Córdoba capital. El viaje, pactado a través de una agencia de taxis, comenzó alrededor de las 11 de la mañana. Lo que parecía un simple traslado de larga distancia se transformó en una experiencia que el chofer describió como “imposible de olvidar”.

laurta

“Desde que subieron noté que el nene estaba muy mal. Tenía fiebre, estaba pálido y se quejaba de dolor. Laurta sólo le daba caramelos, nada más. Paramos varias veces porque vomitaba”, contó el taxista en diálogo con Cadena 3. Según su testimonio, le insistió al pasajero para que llevara al niño a un centro médico, pero el hombre se negó rotundamente. “Solo me pedía que buscara un lugar donde pudiera cambiar dólares y un baño para cambiarlo al chico”, recordó.

Llamados, nerviosismo y un cambio inesperado de rumbo

Durante el trayecto, Laurta modificó varias veces el destino final. En un principio le había pedido al chofer que lo llevara a Concordia, pero a mitad del camino cambió de idea: “Me dijo que quería llegar a Gualeguaychú. Estaba muy nervioso, se movía todo el tiempo y no dejaba de hablar por teléfono”, explicó el conductor.

El hombre notó que Laurta sólo llevaba un bolso y una mochila, y que no tenía ropa para su hijo, quien continuaba con síntomas de deshidratación. “El nene no hablaba mucho, pero en un momento le pidió al papá que quería ver a la mamá. Laurta le respondió que no iba a poder verla por un largo tiempo. Ahí se me heló la sangre”, recordó el chofer.

Mientras seguían por la ruta, el acusado comenzó a comunicarse con varios hoteles de Entre Ríos. “Lo escuché hablar con dos, uno era el Hotel Praga y el otro el Berlín. Finalmente, me pidió que lo dejara a una cuadra del Berlín”, contó el taxista, sin saber que ese sería el lugar donde, horas más tarde, la Policía encontraría a Laurta y rescataría al menor.

“Durante todo el viaje estaba alterado. A veces se exaltaba y hablaba solo. Me comentó que tenía problemas con su ex, que le había arruinado la vida. Me dijo cosas muy feas de ella”, recordó el taxista, que en ese momento no imaginó la magnitud del horror que acababa de ocurrir.

El domingo, cuando los medios comenzaron a difundir la noticia del doble femicidio y la búsqueda del principal sospechoso, el conductor reconoció inmediatamente a su pasajero. “Cuando vi la foto, no lo podía creer. Sentí un escalofrío. Enseguida llamé a la Policía y conté todo lo que sabía: el destino, los hoteles, los horarios. Después me confirmaron que gracias a eso pudieron ubicarlo”, explicó.

Horas más tarde, efectivos policiales localizaron a Laurta en la habitación 209 del Hotel Berlín, en Gualeguaychú. Allí encontraron una pistola Bersa calibre .380 con 11 municiones, que habría sido el arma utilizada para cometer los asesinatos.

