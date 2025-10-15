"Me heló la sangre": el taxista que trasladó al presunto femicida reveló datos escalofriantes

El hombre notó que Laurta sólo llevaba un bolso y una mochila, y que no tenía ropa para su hijo, quien continuaba con síntomas de deshidratación. “El nene no hablaba mucho, pero en un momento le pidió al papá que quería ver a la mamá. Laurta le respondió que no iba a poder verla por un largo tiempo. Ahí se me heló la sangre”, recordó el chofer.

Mientras seguían por la ruta, el acusado comenzó a comunicarse con varios hoteles de Entre Ríos. “Lo escuché hablar con dos, uno era el Hotel Praga y el otro el Berlín. Finalmente, me pidió que lo dejara a una cuadra del Berlín”, contó el taxista, sin saber que ese sería el lugar donde, horas más tarde, la Policía encontraría a Laurta y rescataría al menor.

“Durante todo el viaje estaba alterado. A veces se exaltaba y hablaba solo. Me comentó que tenía problemas con su ex, que le había arruinado la vida. Me dijo cosas muy feas de ella”, recordó el taxista, que en ese momento no imaginó la magnitud del horror que acababa de ocurrir.

El domingo, cuando los medios comenzaron a difundir la noticia del doble femicidio y la búsqueda del principal sospechoso, el conductor reconoció inmediatamente a su pasajero. “Cuando vi la foto, no lo podía creer. Sentí un escalofrío. Enseguida llamé a la Policía y conté todo lo que sabía: el destino, los hoteles, los horarios. Después me confirmaron que gracias a eso pudieron ubicarlo”, explicó.

Horas más tarde, efectivos policiales localizaron a Laurta en la habitación 209 del Hotel Berlín, en Gualeguaychú. Allí encontraron una pistola Bersa calibre .380 con 11 municiones, que habría sido el arma utilizada para cometer los asesinatos.