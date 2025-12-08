Enero: Milei y la confirmación para jubilados y pensionados que todos estaban esperando con ansiedad

Según indican desde ANSES, se espera que en los primeros meses del año continúen vigentes los aumentos derivados de la fórmula de movilidad, aunque todavía no se conocen los porcentajes exactos ni se han anunciado bonos extraordinarios complementarios, una medida que se aplicó en varias oportunidades recientes para reforzar los ingresos mínimos.

En este marco, contar con el calendario de pagos oficial permite que cada familia pueda planificar, especialmente en enero, cuando suelen concentrarse gastos estacionales como vacaciones, compra de útiles escolares o transporte.

Calendario de pagos enero 2026: jubilaciones mínimas

De acuerdo con la Resolución 349/2025, los jubilados que perciben la jubilación mínima comenzarán a cobrar a partir del 12 de enero. Como es habitual, la fecha depende estrictamente de la terminación del DNI, un mecanismo que busca ordenar el flujo en los bancos y evitar aglomeraciones.

Estas son las fechas:

Documentos finalizados en 1: a partir del 12 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 2: a partir del 13 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 3: a partir del 14 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 4: a partir del 15 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 5: a partir del 16 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 6: a partir del 19 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 7: a partir del 20 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 8: a partir del 21 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 9: a partir del 22 de enero de 2026.

En estos casos, los jubilados con haberes mínimos suelen ser quienes más esperan una eventual confirmación de bonos o refuerzos extras. Muchos dependen casi exclusivamente de su prestación mensual para cubrir necesidades básicas, por lo que cualquier modificación en fechas o montos tiene un impacto directo en su calidad de vida.

Jubilados con haberes superiores a la mínima: cuándo cobran en enero

El grupo de jubilados que recibe haberes superiores a la jubilación mínima tiene un calendario diferenciado, que comienza a partir del 23 de enero. Este segmento incluye a quienes han aportado más años o que tuvieron salarios más altos durante su vida laboral activa.

El cronograma definido por ANSES es el siguiente:

Documentos finalizados en 0 y 1: cobran desde el 23 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 2 y 3: cobran desde el 26 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 4 y 5: cobran desde el 27 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 6 y 7: cobran desde el 28 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 8 y 9: cobran desde el 29 de enero de 2026.

Este grupo también espera definiciones sobre cómo se aplicarán los aumentos previstos para el primer trimestre de 2026. Aunque tradicionalmente los incrementos atienden tanto a la evolución de salarios como a la recaudación, la inflación de los últimos años obligó a revisar diversas herramientas de actualización.

Pensiones No Contributivas (PNC): quiénes cobran primero en enero

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) también cuentan con fechas específicas, que en enero comenzarán antes que las jubilaciones mínimas. Este universo incluye a personas con discapacidad, madres de siete hijos y adultos mayores sin aportes suficientes para acceder a una jubilación ordinaria.

El cronograma de pagos de PNC es el siguiente:

Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del 9 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del 12 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del 13 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del 14 de enero de 2026 .

Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del 15 de enero de 2026.

Este segmento suele ser uno de los más vulnerables, por lo que cada confirmación del calendario resulta crucial. Además, muchos beneficiarios acceden al cobro mediante cuentas bancarias con tarjeta de débito, mientras que otros aún dependen de la atención presencial en sucursales, lo que convierte a las fechas exactas en una herramienta fundamental para evitar complicaciones o retrasos.

Un enero que marcará el pulso del año

El inicio del calendario de pagos de ANSES en 2026 se da en un contexto donde los jubilados esperan definiciones clave del Gobierno sobre aumentos, bonos y programas complementarios. La crisis económica, los aumentos en tarifas, medicamentos y alimentos, y la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos años hacen que cada mes se vuelva una carrera de resistencia para miles de adultos mayores.

Aun así, contar con un cronograma preciso permite a los beneficiarios planificar compras, pagos de servicios y, en muchos casos, la asistencia económica que realizan a familiares cercanos. El rol del haber jubilatorio en la economía de muchos hogares argentinos es central, especialmente en tiempos donde los ingresos son insuficientes para sostener el costo de vida.

Con el nuevo año a la vista, la definición del calendario de enero es solo el primer paso. A medida que ANSES avance con las comunicaciones oficiales, se espera claridad sobre la movilidad de marzo y sobre la continuidad —o no— de refuerzos extraordinarios que puedan acompañar a quienes perciben ingresos mínimos.