Honduras: por qué aún no se sabe quién ganó las elecciones a 10 días de la votación presidencial

En las primeras notas sobre el "caso hondureño" explicamos que el Consejo Electoral estaba paralizado porque se necesitaba "unanimidad" de criterio. Es decir, la firma de los representantes de los tres partidos en disputa para que cada acta electoral tenga validez. Cada uno, en su momento, según variaba el resultado, se negaba a firmar y el conteo se frenaba. Para peor, Rixi Moncada, la heredera de Xiomara Castro, se subió a la corriente. El partido del gobierno llegó apenas al 19% de los votos, la mitad de los otros dos candidatos. Ante la demora de días, "La Libertad" (el partido de izquierda que gobierna en Honduras) advierte que no es partidaria de reconocer al ganador.

Por eso, "la gran noticia" del día para Honduras está en unas líneas iniciales del comunicado de la Comisión electoral: "El Consejo Nacional Electoral informa que, hace minutos, el Pleno ha adoptado la decisión, por mayoría de votos, de proceder al triple sellado del sistema, etapa previa indispensable para reactivar el sistema de divulgación de las actas".

Los tres sectores firmarán y darán por válidos los votos del 12% que aún resta escrutar. Nueve días más tarde y si cumplen su palabra.

Embed

Por qué no se conoce al ganador en Honduras

Esa pelea entre los miembros del consejo electoral paralizó el recuento. Trump se mostró satisfecho por el recuento inicial que daba ganador a su candidato. Pero luego se enfureció cuando a mitad de semana, en el goteo de los votos, Nasralla pasó al frente. Sobre el viernes, Asfura retomó la ventaja y la estiró a casi 20.000 votos.

Sin embargo, el fin de semana en Honduras no se sumó un solo voto más. Pero no fue por descanso - allá no hay un feriado largo como en la Argentina - sino que las nuevas peleas entre los "jueces electorales" se llevaron puesto al fin de semana. Solo el comunicado de este lunes permite esperar que, finalmente, conoceremos al ganador. Pero ojo, aún falta escrutar el 12% de los votos.

Por eso, aunque parezca tragicómico, cada vez que se actualizan los datos hay que mirar dos datos fundamentales: quien va ganando y el porcentaje de votos efectivamente sumados.

quien gana en Honduras La incógnita sobre el ganador en Honduras, luego de 10 días de la votación presidencial. (foto: A24.com)

Por si faltaba algo, el gobierno denuncia a Donald Trump

La única certeza de estos días de vergüenza institucional fue que la candidata del gobierno de Xiomara Castro, estaba fuera de toda discusión. Se daba así el primer objetivo de Donald Trump. El giro a la derecha de Honduras. Pero conforme se repitieron las demoras en el escrutinio, el fin de semana que acaba de pasar, la candidata oficial, Rixi Moncada, intenta patear el tablero.

El partido de la "Libertad" (con una visión diferente del sentido que es palabra tiene para el gobierno de Milei en la Argentina) denuncia la "interferencia manifiesta" desde Washington. La influencia de Donald Trump es tal, que pese a haber quedado muy lejos, en el tercer lugar, para Moncada, el resultado final - que alguna vez tendrá el país centroamericano - debería ser desconocido. Un problema más y muy grave si sucede.

Por ahora, tomemos la buena noticia. El Consejo Nacional Electoral volvió a contar votos. Falta el 12% del padrón. A este paso, Papá Noel llegará a Honduras con un presidente en su bolsa de regalos.