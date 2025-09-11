Emilia Attias estalló contra Luis Ventura por los rumores de embarazo

Semanas atrás, Luis Ventura aseguró que Emilia Attias se encontraba en la dulce espera junto a su actual pareja, Guillermo Freire. La noticia generó gran revuelo y la actriz salió a desmentirla a través de un posteo en sus redes sociales.
La actriz y modelo, Emilia Attias, apuntó al periodista Luis Ventura por haberla involucrado en rumores de embarazo.
Ahora, Emilia se refirió al tema en diálogo con Puro Show (El Trece) y apuntó directamente contra el periodista: “Fue un rumor tan nacido de no sé dónde que me quiero cruzar con Luis Ventura para decirle ‘quién te dijo eso, cómo fue’. Me pareció un montón”.
En esa línea, la actriz remarcó: “Está cero en los planes, por eso me sorprendió. No hay nada. Capaz hubo una posible confusión. Me hice estudios, capaz pasó por ahí, pero dale… ¿en serio? Soy mujer, todos los años hay que hacerse controles ginecológicos”.
Además, se refirió al deseo del fandom de Casi Ángeles, que fantasea en redes sociales con un posible romance entre ella y Nico Vázquez, ahora que el actor se separó de Gimena Accardi: “Estaba en el medio toda la situación de ellos. La verdad que yo los adoro a los dos, son muy amigos y me sorprendió cómo el fandom los linkeaba”.
“Después se critica cuando una amiga le roba el novio a otra amiga y de golpe estaban incitando a que yo haga eso. Gimena es muy amiga mía, ¿de qué estaban hablando? Me pareció un horror que especulen con la fantasía del fandom. Están sufriendo mucho los dos, me parece que hay cosas que no son para tomarlas con humor”, agregó.
Por último, habló sobre su relación con el Turco Naim tras la separación: “Muy bien, me preguntan cada vez que me ven y siempre digo lo mismo. Nos queremos mucho y está todo muy bien. Es una gran persona”.
