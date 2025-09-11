Emilia Attias estalló contra Luis Ventura por los rumores de embarazo

“Después se critica cuando una amiga le roba el novio a otra amiga y de golpe estaban incitando a que yo haga eso. Gimena es muy amiga mía, ¿de qué estaban hablando? Me pareció un horror que especulen con la fantasía del fandom. Están sufriendo mucho los dos, me parece que hay cosas que no son para tomarlas con humor”, agregó.

Por último, habló sobre su relación con el Turco Naim tras la separación: “Muy bien, me preguntan cada vez que me ven y siempre digo lo mismo. Nos queremos mucho y está todo muy bien. Es una gran persona”.

Fuerte rumor: ¿Emilia Attias está embarazada?

Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, según confirmó el periodista Luis Ventura en el programa A la Tarde (América TV). La actriz ya es madre de Nina, fruto de su relación con el Turco Naím, de quien se separó en mayo de 2024 tras dos décadas juntos.

Actualmente, Emilia mantiene una relación con el economista Guillermo Freire, con quien está desde finales de 2024. De perfil bajo, Freire acompaña a la actriz en esta nueva etapa de su vida y la pareja fue vista junta en varias ocasiones, incluyendo una salida a un boliche en Miami, donde se mostraron muy acaramelados, y también en José Ignacio, Uruguay, donde PrimiciasYa registró su encuentro.

Ventura, con el teléfono en mano, dio la noticia: "Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito".

Por su parte, Luciana Elbusto destacó una historia en Instagram publicada por la actriz, donde se la ve comiendo junto a una amiga. En el video, su acompañante le dice: "Sí, ahora tenés que alimentarte más. Tenés mucho para alimentar", frase que fue interpretada como una posible indirecta al embarazo.

¿Quién es la pareja de Emilia Attias?

La pareja actual de Emilia Attias es el economista Guillermo Freire. La relación comenzó a fines de 2024, después de la separación de la actriz del Turco Naim, y se hizo pública meses después de conocerse

Guillermo Freire es economista y trabaja en empresas de tecnología. El muchacho mantiene un perfil bajo, en contraste con la vida pública de su novia, Emilia Attias.

Tras haber superado el duelo por el fin de su historia con El Turco, la actriz está viviendo un presente soñado.