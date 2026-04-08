Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel contra el Líbano
La tregua anunciada duro muy poco. Mientras se especulaba por el contenido de las conversaciones anunciadas para el viernes, Irán pateó el tablero. Dijo que vuelve a cerrar el estrecho porque Israel sigue atacando a sus aliados de Hezbollah.
El estrecho de Ormuz, de nuevo cerrado por Irán. (Foto: Gentileza el Nacional)
La tregua de 14 días entre Estados Unidos e Irán es algo incierto en este momento. Volvió a quedar bajo presión por un frente que quedó afuera del acuerdo: elLíbano. Mientras Washington y Teherán intentan sostener una pausa militar frágil, Irán advirtió que podría volver a endurecer su postura sobre el estrecho de Ormuz si Israel no detiene sus bombardeos sobre territorio libanés.
El punto de quiebre es claro. El gobierno de Benjamín Netanyahu dejó en claro que el alto el fuego con Irán “no incluye a Líbano”, donde Israel siguió atacando posiciones de Hezbollah, aliado clave de Teherán.
En las últimas horas, Israel lanzó una de sus ofensivas más intensas sobre Beirut, el valle de la Bekaa y el sur libanés, con decenas de muertos y cientos de heridos, según reportes de agencias internacionales.
Para Irán, ese escenario amenaza con vaciar de contenido la tregua. Aunque el acuerdo abrió una ventana para reactivar el tránsito marítimo, Teherán ya había dejado en claro en negociaciones previas que no quiere garantizar la normalización plena de Ormuz si la desescalada es parcial. El estrecho sigue siendo su principal carta de presión: por allí pasa cerca del 20% del petróleo mundial.
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El mercado, por ahora, apostó a la distensión. Pero la advertencia iraní vuelve a poner sobre la mesa el peor temor global: que el conflicto se corra otra vez desde la diplomacia a la energía. Si Israel mantiene el frente abierto en Líbano, la tregua puede seguir formalmente viva, pero el equilibrio real en Medio Oriente volverá a pender de un hilo.
¿Regreso a "fojas cero"?
Irán volvió a endurecer su postura sobre el estrecho de Ormuz porque considera que el alto el fuego parcial con Estados Unidos quedó vacío de contenido mientras Israel siguió bombardeando Líbano. Para Teherán, si uno de sus principales aliados regionales - Hezbollah -sigue bajo ataque, entonces no existe una verdadera desescalada y no hay razones para garantizar la normalidad del principal corredor energético del mundo.
La lógica iraní es simple: Ormuz es su principal herramienta de presión. Por ese paso marítimo circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial y una parte clave del gas natural licuado que sale del Golfo. Cada amenaza de cierre repercute de inmediato en el precio del crudo, en los seguros marítimos y en la presión diplomática internacional.
Además, Teherán ya había dejado claro que la reapertura del estrecho no sería plena ni automática, sino limitada, supervisada y condicionada al cumplimiento de la tregua. El acuerdo de 14 días con Washington abrió una ventana para negociar y prevé conversaciones formales el viernes en Islamabad, con mediación pakistaní. Pero Irán dejó implícito que, si la violencia regional continúa, puede volver a usar Ormuz como palanca.
Si se frustra la conversación del viernes y el cese del fuego
Ese es hoy el mayor temor del mercado y de la diplomacia. Si la conversación prevista para el viernes fracasa y el alto el fuego se rompe, Ormuz puede volver a quedar prácticamente bloqueado o sometido a un tránsito mucho más restringido.
Eso implicaría tres efectos inmediatos: una nueva suba del petróleo, mayor tensión militar en el Golfo y una ampliación del conflicto a otros actores regionales. En ese escenario, Irán intentaría subirle el costo internacional a Estados Unidos y a sus aliados, sin necesidad de atacar directamente territorio norteamericano. El mensaje sería claro: si no hay negociación real, tampoco habrá estabilidad energética global.
Israel dice que seguirá atacando
El punto más explosivo es que Israel ya dejó claro que no considera a Líbano dentro del acuerdo. El gobierno de Benjamin Netanyahu sostuvo que la tregua con Irán no implica frenar las operaciones contra Hezbollah, y en las últimas horas continuó con ataques sobre Beirut, el valle de la Bekaa y el sur libanés. Para el primer ministro Netanyahu, la tregua entre EE.UU. e Irán no lo invloucra en su guerra propia con Hezbollah y sus posiciones en El Líbano. Pero para el régimen fundamentalista, todo es un mismo problema. Hezbollah, aliado de Irán no puede seguir siendo atacado por Israel.
Eso coloca a la tregua en una situación extremadamente frágil. Formalmente, puede seguir vigente entre Washington y Teherán. Pero en los hechos, si Israel mantiene abierto el frente libanés, Irán puede interpretar que el cese del fuego fue solo una pausa táctica y no una salida política. Ahí vuelve a aparecer Ormuz como el botón de presión más sensible del conflicto.