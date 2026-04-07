Calendario de pagos: se adelanta el pago de pensiones y jubilaciones en abril

Esta práctica responde a varios factores. Por un lado, las entidades financieras buscan fidelizar clientes ofreciendo el beneficio de cobrar antes. Por otro, el adelanto permite ordenar el flujo de operaciones y evitar congestiones en los primeros días del mes.

Sin embargo, este sistema también genera desigualdades en la práctica. Mientras algunos jubilados pueden acceder a su dinero con más de una semana de anticipación, otros deben esperar hasta las fechas oficiales, dependiendo de la entidad con la que operen.

En este contexto, conocer con precisión el cronograma de cada banco se vuelve una herramienta esencial para la planificación económica personal, especialmente en un escenario donde cada día cuenta.

Calendario confirmado: qué día paga cada banco en abril de 2026

De acuerdo con la información difundida por las propias entidades financieras, el calendario de acreditaciones para las pensiones de abril presenta una marcada concentración hacia los últimos días del mes, aunque con algunas excepciones puntuales.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

Bankinter iniciará los pagos el miércoles 22 de abril , posicionándose entre los primeros en acreditar las pensiones.

iniciará los pagos el , posicionándose entre los primeros en acreditar las pensiones. Unicaja también adelantará el ingreso al miércoles 22 de abril , alineándose con la estrategia de pago anticipado.

también adelantará el ingreso al , alineándose con la estrategia de pago anticipado. CaixaBank realizará la acreditación el viernes 24 de abril , fecha que concentra a la mayoría de las entidades.

realizará la acreditación el , fecha que concentra a la mayoría de las entidades. Santander abonará las pensiones el viernes 24 de abril , siguiendo el mismo esquema.

abonará las pensiones el , siguiendo el mismo esquema. BBVA efectuará los pagos el viernes 24 de abril , en simultáneo con otros grandes bancos.

efectuará los pagos el , en simultáneo con otros grandes bancos. Banco Sabadell se sumará al grupo que acredita el viernes 24 de abril .

se sumará al grupo que acredita el . Abanca también realizará el ingreso ese mismo viernes 24 de abril .

también realizará el ingreso ese mismo . Ibercaja completará la lista de entidades con pago el viernes 24 de abril .

completará la lista de entidades con pago el . ING, por su parte, trasladará la acreditación al sábado 25 de abril, extendiendo un día más el calendario.

Este cronograma refleja una tendencia clara: la mayoría de los bancos opta por concentrar los pagos hacia el último viernes del mes, facilitando así la organización operativa tanto para las entidades como para los usuarios.

Entidades sin fecha confirmada: incertidumbre para algunos beneficiarios

A pesar de la información ya difundida, no todas las entidades han confirmado aún su calendario de pagos. Tal es el caso de Laboral Kutxa, que hasta el momento no comunicó oficialmente la fecha de acreditación correspondiente a abril.

Esta falta de definición genera incertidumbre entre sus clientes, quienes deberán aguardar anuncios oficiales para conocer cuándo podrán disponer de sus haberes.

En estos casos, especialistas recomiendan consultar periódicamente los canales oficiales del banco, ya sea a través de su página web, aplicaciones móviles o líneas de atención al cliente.

Revalorización de las pensiones: el ajuste previsto para 2026

En paralelo al calendario de pagos, la Seguridad Social anticipó una actualización en el valor de las pensiones para 2026, con un incremento estimado del 2,6%.

Este ajuste responde al mecanismo automático de revalorización, diseñado para acompañar la evolución de la inflación y preservar el poder adquisitivo de los jubilados.

Si bien el porcentaje definitivo puede variar en función de los datos económicos finales, la previsión actual apunta a sostener el equilibrio entre ingresos y costo de vida, en un escenario donde los precios continúan siendo un factor determinante.

La importancia de conocer el calendario bancario

En este contexto, estar informado sobre las fechas de cobro no es un dato menor, sino una herramienta clave para la organización financiera. La diferencia de apenas unos días puede resultar significativa para quienes dependen exclusivamente de su pensión para afrontar gastos cotidianos.

Además, el adelanto de pagos permite anticipar consumos, planificar pagos de servicios o incluso evitar recargos por vencimientos, lo que refuerza la importancia de conocer con precisión el cronograma.

Por este motivo, los especialistas insisten en que cada beneficiario verifique su entidad bancaria y consulte las fechas correspondientes, evitando así confusiones o expectativas erróneas.

Un sistema que combina previsibilidad e incertidumbre

El esquema actual de pagos de pensiones presenta una dualidad particular. Por un lado, existe una base previsible establecida por el calendario oficial de la Seguridad Social. Pero, por otro, la intervención de los bancos introduce un componente variable que modifica el acceso real al dinero.

Esta combinación genera un escenario donde la información se vuelve el recurso más valioso para los jubilados, quienes deben adaptarse a un sistema que, si bien ofrece beneficios como el adelanto de pagos, también exige atención constante a los cambios.