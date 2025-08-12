Calor fatal: el trágico accidente que mató a un nene de 4 años y destruyó a una familia

Al encontrarlo en estado de descompensación, alertaron de inmediato a los servicios de emergencias. El personal médico que llegó al lugar le practicó maniobras de reanimación y lo trasladó de urgencia al Hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Cerdeña

Debido a la gravedad de su cuadro, el menor fue trasladado en helicóptero al Hospital Gemelli de Roma para recibir atención médica especializada. Pese a los esfuerzos de los profesionales, el pequeño murió este lunes como consecuencia de un daño cerebral irreversible provocado por la hipertermia.

“Lamentablemente, los daños eran incompatibles con la vida”, confirmaron fuentes médicas. La noticia generó profunda conmoción en la comunidad de Olmedo y en la región de Cerdeña.

Una ola de calor extrema

El trágico episodio tuvo lugar en medio de una ola de calor que azota a Italia y a varios países europeos. Las temperaturas superaron los 35°C en numerosas ciudades y, según los meteorólogos, algunas zonas podrían alcanzar los 40°C en los próximos días.

El gobierno italiano emitió alertas rojas por calor extremo para siete ciudades, incluidas Bolonia y Florencia, mientras que en otras regiones las autoridades pidieron extremar cuidados, especialmente con niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

calor insoportable en España.jpg

El drama del calor en Europa

La muerte del nene en Cerdeña se suma a otras consecuencias graves que la ola de calor está provocando en el Viejo Continente. En España, las altas temperaturas han favorecido incendios forestales como el que afectó el yacimiento minero romano de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, obligando a cientos de personas a evacuar.

En Italia, casi 200 bomberos combaten las llamas en el Monte Vesubio, cuyo parque nacional debió ser cerrado al público por prevención. Francia, por su parte, también experimenta temperaturas récord en varias ciudades.

incendios en españa4

Golpe de calor: un peligro silencioso

Los expertos advierten que en condiciones de calor extremo, la temperatura dentro de un auto cerrado puede subir más de 10°C en apenas 10 minutos, incluso con las ventanillas entreabiertas. En niños pequeños, provoca una rápida deshidratación, aumento de la temperatura corporal y daños irreversibles en órganos vitales.

En este caso, el tiempo que el nene permaneció encerrado en el vehículo fue suficiente para que sufriera un fallo multiorgánico y lesiones cerebrales graves.

La investigación, ¿fue un accidente doméstico?

Las autoridades italianas abrieron una investigación para reconstruir el hecho y determinar las circunstancias exactas. Si bien todo apunta a un accidente doméstico, se tomarán declaraciones a los padres y a testigos.

“Es un episodio extremadamente doloroso. La hipótesis más probable es que el niño se despertara, saliera sin que los padres lo notaran y se metiera al coche, donde quedó atrapado”, indicó un portavoz de la policía local.

El dolor de la familia

La familia, de origen rumano, había viajado a Cerdeña para disfrutar de unos días de descanso. Amigos y conocidos los describieron como muy unidos y dedicados al cuidado del pequeño. “Es una tragedia que nadie puede imaginar. En cuestión de minutos, todo cambió para siempre”, lamentó un allegado.

Recomendaciones de seguridad

A raíz del caso, organismos de salud y protección infantil reiteraron las medidas de prevención durante olas de calor: