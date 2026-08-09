El sorpresivo anuncio y pedido de La Joaqui tras la separación de Luck Ra: "Días difíciles"

El anuncio y especial pedido de La Joaqui en medio del dolor por la separación de Luck Ra

En la continuidad de su posteo en redes, La Joaqui comentó: "Hoy siento que también necesito priorizar mi estabilidad emocional. Por eso decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos previstas durante este mes. Los shows, en cambio, seguirán tal cual estaban pactados y con la misma profesionalidad y el mismo amor de siempre".

En cuanto a su ex Luck Ra y la amiga Tuli Acosta, la cantante remarcó: "Quiero pedirles especialmente que no transformen el apoyo hacia mí en ataques hacia otras personas. No es lo que deseo, no representa lo que siento ni la manera en la que elijo vivir. No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida".

"Entiendo que no todos manejamos los mismos modos de vincularnos con los demás y eso también está bien. Quiero que recuerden que más allá de cómo hayan terminado las cosas, hubo un momento en el que compartimos amor, afecto y momentos muy valiosos", siguió.

Y destacó: "Tanto mi ex pareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí, no les guardo odio ni rencor y tampoco quisiera que esta situación perjudique, bajo ningún contexto, sus emociones, sus carreras o el camino que construyeron con tanto esfuerzo".

"Todos hemos trabajado muy duro para estar donde estamos y el hecho de no habernos elegido para continuar nuestros caminos no convierte a nadie en una mala persona. Simplemente significa que nuestros caminos eran distintos. Todo lo que compartí habla únicamente de cómo me sentí yo. Nunca busqué señalar ni juzgar a nadie", aclaró sobre su reciente separación de Luck Ra.

"Con todas las hipótesis, teorías y versiones que circularon, y a las que me vi involuntariamente expuesta, este duelo se volvió mucho más difícil de transitar. Eso despertó en mí enojos y frustraciones que muchas veces ni siquiera me representan. En el fondo, siempre voy a elgir intentar comprender antes que señalar. Solo quiero cerrar esta etapa con respeto, seguir adelante y enfocarme en sanar. Gracias por acompañarme siempre con tanto cariño. Espero que podamos dar vuelta la página juntos y mirar hacia todo lo que viene", cerró firme La Joaqui.