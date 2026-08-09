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El sorpresivo anuncio y pedido de La Joaqui tras la separación de Luck Ra: "Días difíciles"

La cantante La Joaqui compartió un comunicado este domingo donde profundizó sobre el presente que vive tras separarse de Luck Ra y dio una importante noticia de cara al futuro.

9 ago 2026, 15:30
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El sorpresivo anuncio y pedido de La Joaqui tras la separación de Luck Ra: Días difíciles

El sorpresivo anuncio y pedido de La Joaqui tras la separación de Luck Ra: "Días difíciles"

El sorpresivo anuncio y pedido de La Joaqui tras la separación de Luck Ra: Días difíciles

El sorpresivo anuncio y pedido de La Joaqui tras la separación de Luck Ra: "Días difíciles"

Después de sus últimas apariciones públicas donde se mostró conmovida al hablar de su separación de Luck Ra, La Joaqui compartió este domingo un comunicado donde anunció que por el momento no dará más notas al respecto para priorizar su estabilidad pero sí continuará adelante con los shows programados.

“Quiero tomarme un momento para agradecerles por todos los mensajes de cariño, preocupación que recibí en estos días. Estoy atravesando un proceso de separación que no me esperaba y eso hizo que no pudiera prepararme para actuar como si nada hubiera pasado", comenzó su posteo la artista.

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"Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones. Como cualquier persona, necesito tiempo para procesar lo que siento. La diferencia es que, por mi trabajo, muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y no podemos cancelar. Porque, además de ser sensible, también entiendo el valor de la responsabilidad”, continuó a flor de piel.

“Siempre intenté cumplir con los compromisos que ya tenía asumidos porque respeto profundamente a mi equipo, a los equipos con los que trabajo y a quienes nos eligen y nos acompañan. Y por supuesto, a ustedes", remarcó La Joaqui.

El anuncio y especial pedido de La Joaqui en medio del dolor por la separación de Luck Ra

En la continuidad de su posteo en redes, La Joaqui comentó: "Hoy siento que también necesito priorizar mi estabilidad emocional. Por eso decidimos suspender las notas y apariciones que teníamos previstas durante este mes. Los shows, en cambio, seguirán tal cual estaban pactados y con la misma profesionalidad y el mismo amor de siempre".

En cuanto a su ex Luck Ra y la amiga Tuli Acosta, la cantante remarcó: "Quiero pedirles especialmente que no transformen el apoyo hacia mí en ataques hacia otras personas. No es lo que deseo, no representa lo que siento ni la manera en la que elijo vivir. No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida".

"Entiendo que no todos manejamos los mismos modos de vincularnos con los demás y eso también está bien. Quiero que recuerden que más allá de cómo hayan terminado las cosas, hubo un momento en el que compartimos amor, afecto y momentos muy valiosos", siguió.

Y destacó: "Tanto mi ex pareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí, no les guardo odio ni rencor y tampoco quisiera que esta situación perjudique, bajo ningún contexto, sus emociones, sus carreras o el camino que construyeron con tanto esfuerzo".

"Todos hemos trabajado muy duro para estar donde estamos y el hecho de no habernos elegido para continuar nuestros caminos no convierte a nadie en una mala persona. Simplemente significa que nuestros caminos eran distintos. Todo lo que compartí habla únicamente de cómo me sentí yo. Nunca busqué señalar ni juzgar a nadie", aclaró sobre su reciente separación de Luck Ra.

"Con todas las hipótesis, teorías y versiones que circularon, y a las que me vi involuntariamente expuesta, este duelo se volvió mucho más difícil de transitar. Eso despertó en mí enojos y frustraciones que muchas veces ni siquiera me representan. En el fondo, siempre voy a elgir intentar comprender antes que señalar. Solo quiero cerrar esta etapa con respeto, seguir adelante y enfocarme en sanar. Gracias por acompañarme siempre con tanto cariño. Espero que podamos dar vuelta la página juntos y mirar hacia todo lo que viene", cerró firme La Joaqui.

     

 

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