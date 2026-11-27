El mandatario afirmó que antes de ejecutar la ofensiva hubo contactos diplomáticos con otros gobiernos, aunque no identificó a los países que participaron de esas conversaciones.

Italia expresó su preocupación por el ataque

La operación generó cuestionamientos entre algunos de los principales socios europeos de Kiev. Alemania e Italia manifestaron su inquietud por el hecho de que Ucrania haya llevado adelante una acción militar en un tercer país y por las consecuencias que podría tener sobre la seguridad en el Mediterráneo.

El Gobierno italiano, en particular, negó este viernes haber recibido información anticipada sobre el operativo. La falta de comunicación previa se convirtió en uno de los puntos de tensión en el vínculo diplomático con Ucrania.

Otra de las preocupaciones está relacionada con la situación interna de Libia. El país atraviesa una prolongada crisis política y militar desde la caída del régimen de Muamar Gadafi, en 2011, y permanece dividido entre dos administraciones rivales.

Bengasi se encuentra bajo el control de las autoridades del este libio, que mantienen vínculos estrechos con Moscú. Por ese motivo, la presencia rusa en la zona representa un factor estratégico para el Kremlin y una fuente de inquietud para las potencias occidentales.

La influencia de Moscú en el norte de África

Moscú fortaleció su influencia en distintos países de África y encontró en Libia una posición de importancia estratégica por su ubicación y su acceso al mar Mediterráneo.

En medio de las repercusiones diplomáticas del ataque, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, mantuvo el jueves una conversación telefónica con su par libio, Al-Taher Al-Baour.

Moscú fortaleció su influencia en distintos países de África. (Foto: Reuters)

Durante el diálogo, el funcionario ucraniano ratificó el compromiso de Kiev con "la soberanía y la integridad territorial" de Libia. Además, transmitió sus condolencias por la muerte de dos militares libios durante la operación.

Zelenski cuestionó a Trump por llamar "amigo" a Putin

En la misma entrevista con la BBC, Zelenski también apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la manera en que se refiere a Vladimir Putin. El mandatario ucraniano consideró inapropiado que el líder ruso sea presentado como un amigo y reclamó que Washington aumente la presión sobre Moscú.

"Es extraño que Trump llame a Putin 'mi amigo'", expresó Zelenski, en referencia a las declaraciones del presidente ruso durante una reciente cumbre en China. En ese sentido, sostuvo que Putin es "un agresor y un asesino, no puede ser un amigo".

El mandatario ucraniano consideró inapropiado que el líder ruso sea presentado como un amigo. (Foto: Reuters)

Para reforzar su cuestionamiento, estableció una comparación con la Segunda Guerra Mundial. "Es como si alguien dijera durante la Segunda Guerra Mundial que Hitler era un buen amigo. No. No es un amigo", afirmó.

El presidente ucraniano también manifestó su malestar por la falta de entrega de misiles Patriot por parte del Pentágono. Según denunció, Ucrania todavía no recibió sistemas que ya fueron pagados y que considera fundamentales para interceptar los misiles balísticos utilizados por Rusia en sus ataques.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión entre Kiev y Washington, mientras Ucrania busca que la administración estadounidense adopte una postura más firme frente al gobierno de Putin.