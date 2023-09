Una participante de ocho años hizo llorar al jurado de Got Talent Argentina con su excepcional coreografía

Renata demostró su inconmesurable talento al ritmo de Bitch Better Have My Money, de Rihanna. Cuando terminó de bailar Emir expresó: “Ellos están jugando siempre. Era muy insegura y mirenla ahora, ya ganaste, mi amor”.

Abel Pintos, en tanto, auguró un gran futuro para ella: “Te veía bailar y pensaba en que en 20 años van a hacer el repaso de tu carrera, van a ver este video, nosotros vamos a haber estado acá y vos vas a ser una estrella”.

“¿A qué otra cosa viniste a este mundo si no es a bailar? No escuches nada de lo que te digan, vos estudiá que lo mejor que podés hacer es prepararte. No te exijas de más y tenés que ser feliz. Fuimos muy felices con tu baile, sos hermosa”, sostuvo Flor Peña.

La participante de nueve años que conmovió con su voz al jurado de Got Talent Argentina

Con tan solo nueve años, María Belén Manos emocionó al jurado de Got Talent Argentina (Telefe) con su dulce voz y su pasión por el canto.

Después de interpretar Corazón hambriento, de India Martínez, Emir Abdul le dijo este lunes a la niña: “Sos hermosa, cantás hermoso, tenés un futuro muy lindo por delante”.

“Me encantó lo que hiciste y me encanta tu look”, expresó La Joaqui en su devolución. Abel Pintos, por su parte, le preguntó a Belén por qué se le dio por cantar. “Me hace bien, me da felicidad, elijo cantar cuando estoy ansiosa y necesito calmarme, o cuando estoy enojada y me pelee con mis hermanas”, le respondió. “Cantás muy bien pero sobre todas las cosas sabés poner en una canción todo lo que contaste recién. Eso te va a convertir en una gran artista”, le dijo el cantante a la nena.

Flor Peña, en tanto, destacó la importancia de que Belén continúe siendo una niña por más que tenga un talento inconmensurable. “Lo que te podría decir como alguien que empezó de más chiquita que vos es que no quemés etapas. Si querés cantar, cantá. No le pongas más que eso, y tratá de elegir canciones con las que te sientas identificada y que te representen, que te hagan sentir contenta. Y salí a jugar”, expresó actriz. El jurado finalmente votó para que María Belén pase a la siguiente etapa del ciclo.